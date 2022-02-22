1 Dolar ne kadar? 1 Dolar kaç TL oldu? 22 Şubat Dolar, Altın ve Borsa'da son durum! 1 gram altın ne kadar? Yükseldi mi düştü mü? 1 Euro kaç TL?

Dolar, Altın ve Euro fiyatları her gün değişebiliyor. Güncellenen fiyatlara en hızlı şekilde sitemizden ulaşabilirsiniz. 22 Şubat Salı 2022 günü güncel Dolar, Euro ve Gram altın fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, Dolar, Euro ve Gram Altın ne kadar? 22 Şubat bugün dolar kaç TL? Bugün gram altın kaç TL? 1 gram altının fiyatı kaç lira oldu? 1 Euro kaç tl? 1 Sterlin kaç tl oldu? 1 Pound ne kadar? 1 Dolar ne kadar oldu? 22 Şubat Dolar, Altın ve Borsa'da son durum! 1 gram altın kaç TL oldu? Yükseldi mi düştü mü? İşte detaylar...

BUGÜN 1 DOLAR KAÇ TL? (22 ŞUBAT SAAT 16:00)

22 Şubat bugün 1 Dolar 13,8641 TL'dir. 1 Dolar alış fiyatı 13,8489 TL iken, 1 Dolar satış fiyatı 13,8589 TL'dir.

BUGÜN 1 EURO KAÇ TL? (22 ŞUBAT SAAT 16:00)

22 Şubat bugün 1 Euro 15,7283 TL'dir. 1 Euro alış fiyatı 15,7153 TL iken, 1 Euro satış fiyatı 15,7283 TL'dir.

BUGÜN 1 GRAM ALTIN KAÇ TL? (22 ŞUBAT SAAT 16:00)

Güncel 1 gram altın fiyatı 847,0 TL'dir. Gram altın alış fiyatı 847,8 TL iken satış fiyatı ise 848,3 TL'dir.

1 Dolar ne kadar : 13,8641 TL

13,8641 TL 1 Euro ne kadar : 15,7283 TL

15,7283 TL 1 Gram Altın ne kadar : 847,0 TL

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