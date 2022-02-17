1 Dolar ne kadar? 1 Dolar kaç TL oldu? 17 Şubat Dolar, Altın ve Borsa'da son durum! 1 gram altın ne kadar? Yükseldi mi düştü mü? 1 Euro kaç TL?

Dolar, Altın ve Euro fiyatları her gün değişebiliyor. Güncellenen fiyatlara en hızlı şekilde sitemizden ulaşabilirsiniz. 17 Şubat Perşembe 2022 günü güncel Dolar, Euro ve Gram altın fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, Dolar, Euro ve Gram Altın ne kadar? 17 Şubat bugün dolar kaç TL? Bugün gram altın kaç TL? 1 gram altının fiyatı kaç lira oldu? 1 Euro kaç tl? 1 Sterlin kaç tl oldu? 1 Pound ne kadar? 1 Dolar ne kadar oldu? 17 Şubat Dolar, Altın ve Borsa'da son durum! 1 gram altın kaç TL oldu? Yükseldi mi düştü mü? İşte detaylar...

BUGÜN 1 DOLAR KAÇ TL? (17 ŞUBAT SAAT 17:00)

17 Şubat bugün 1 Dolar 13,6165 TL'dir. 1 Dolar alış fiyatı 13,6201 TL iken, 1 Dolar satış fiyatı 13,6271 TL'dir.

BUGÜN 1 EURO KAÇ TL? (17 ŞUBAT SAAT 17:00)

17 Şubat bugün 1 Euro 15,4728 TL'dir. 1 Euro alış fiyatı 15,4700 TL iken, 1 Euro satış fiyatı 15,4789 TL'dir.

BUGÜN 1 GRAM ALTIN KAÇ TL? (17 ŞUBAT SAAT 17:00)

Güncel 1 gram altın fiyatı 829,8 TL'dir. Gram altın alış fiyatı 829,5 TL iken satış fiyatı ise 829,8 TL'dir.

1 Dolar ne kadar : 13,6165 TL

13,6165 TL 1 Euro ne kadar : 15,4728 TL

15,4728 TL 1 Gram Altın ne kadar : 829,8 TL

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