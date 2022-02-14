1 Dolar ne kadar? 1 Dolar kaç TL oldu? 14 Şubat Dolar, Altın ve Borsa'da son durum! 1 gram altın ne kadar? Yükseldi mi düştü mü? 1 Euro kaç TL?

Dolar, Altın ve Euro fiyatları her gün değişebiliyor. Güncellenen fiyatlara en hızlı şekilde sitemizden ulaşabilirsiniz. 14 Şubat Pazartesi 2022 günü güncel Dolar, Euro ve Gram altın fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, Dolar, Euro ve Gram Altın ne kadar? 14 Şubat bugün dolar kaç TL? Bugün gram altın kaç TL? 1 gram altının fiyatı kaç lira oldu? 1 Euro kaç tl? 1 Sterlin kaç tl oldu? 1 Pound ne kadar? 1 Dolar ne kadar oldu? 14 Şubat Dolar, Altın ve Borsa'da son durum! 1 gram altın kaç TL oldu? Yükseldi mi düştü mü? İşte detaylar...

BUGÜN 1 DOLAR KAÇ TL? (14 ŞUBAT SAAT 17:00)

14 Şubat bugün 1 Dolar 13,5733 TL'dir. 1 Dolar alış fiyatı 13,5736 TL iken, 1 Dolar satış fiyatı 13,5793 TL'dir.

BUGÜN 1 EURO KAÇ TL? (14 ŞUBAT SAAT 17:00)

14 Şubat bugün 1 Euro 15,3545 TL'dir. 1 Euro alış fiyatı 15,3572 TL iken, 1 Euro satış fiyatı 15,3645 TL'dir.

BUGÜN 1 GRAM ALTIN KAÇ TL? (14 ŞUBAT SAAT 17:00)

Güncel 1 gram altın fiyatı 812,6 TL'dir. Gram altın alış fiyatı 812,1 TL iken satış fiyatı ise 812,5 TL'dir.

1 Dolar ne kadar : 13,5733 TL

13,5733 TL 1 Euro ne kadar : 15,3545 TL

15,3545 TL 1 Gram Altın ne kadar : 812,6 TL

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