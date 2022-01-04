1 Dolar ne kadar? 1 Dolar kaç TL? 4 Ocak 2022 Dolar ne kadar? Dolar Yükseldi mi, düştü mü?
Gündemin merak edilen konuları arasında dolar, euro ve altın kurları geliyor. Vatandaşlar 1 dolar bugün kaç tl olacak? 1 Euro bugün kaç lira? Dolar ne kadar? Dolar yükseldi mi? merak ediyor. Peki, 1 Dolar ne kadar oldu? 4 Ocak 2022 Dolar, Euro ve dövizde son durum! 1 dolar kaç TL oldu? Yükseldi mi düştü mü? 4 Ocak 2022 dolar ve döviz kurları haberimizde...
Dolar, Euro ve Döviz fiyatları her gün değişebiliyor. Güncellenen fiyatlara en hızlı şekilde sitemizden ulaşabilirsiniz. 4 Ocak Salı 2021 günü güncel Dolar, Euro ve döviz fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, Dolar ve Euro ne kadar? 4 Ocak 2022 bugün dolar kaç TL? Bugün Euro kaç TL? 1 doların fiyatı kaç lira oldu? 1 Euro kaç tl? 1 Sterlin kaç tl oldu? 1 Pound ne kadar? 1 Dolar ne kadar oldu? 4 Ocak Dolar, Euro ve Borsa'da son durum! 1 Dolar kaç TL oldu? Yükseldi mi düştü mü? İşte detaylar...
4 Ocak bugün 1 Dolar 13,1146 TL'dir. 1 Dolar alış fiyatı 13,1106 iken, 1 Dolar satış fiyatı 13,1146 TL'dir.
4 Ocak bugün 1 Euro 14,8227 TL'dir. 1 Euro alış fiyatı 14,8197 iken, 1 Euro satış fiyatı 14,8227 TL'dir.
4 Ocak bugün 1 Sterlin 17,7104 TL'dir. 1 Sterlin alış fiyatı 17,6221 iken, 1 Sterlin satış fiyatı 17,7104 TL'dir.
Piyasalarda 4 Ocak 2022 Salı 09.00 itibarıyla Dolar 13,1146, Euro 14,8227, Sterlin 17,7104 değerinden satış görmektedir.
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