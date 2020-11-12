1 Dolar kaç TL oldu? Dolar yükseldi mi? Son gelişmelerden sonra dolar ne kadar olacak? Dolar düştü mü? Arttı mı?

Dünyada ve ülkemizde yaşanan son gelişmelerden sonra dolar artacak mı yoksa düşecek mi, dolar kaç tl olur gibi sorular sorulmaya başlandı. Peki 1 Dolar kaç TL oldu? Dolar yükselir mi? Dolar düşer mi? Dolar yıl sonunda tahminen kaç TL'yi görür?