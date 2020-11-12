1 Dolar kaç TL oldu? Dolar yükseldi mi? Son gelişmelerden sonra dolar ne kadar olacak? Dolar düştü mü? Arttı mı?
Dünyada ve ülkemizde yaşanan son gelişmelerden sonra dolar artacak mı yoksa düşecek mi, dolar kaç tl olur gibi sorular sorulmaya başlandı. Peki 1 Dolar kaç TL oldu? Dolar yükselir mi? Dolar düşer mi? Dolar yıl sonunda tahminen kaç TL'yi görür?
Dolar son günlerde düşüşe geçmeye devam ediyor. Bundan 1-2 hafta önce 8.50 tl'ye kadar yükselen doların akıbeti merak edildi. Peki son dönemlerde ekonomi alanında yaşanan gelişmelerden sonra dolarda değişiklik olacak mı? Dolar kaç tl oldu? 1 dolar ne kadar? Dolar arttı mı?
1 DOLAR KAÇ TL OLDU?
1 Dolar şuanda 7,78 Türk Lirası'na eşittir.
12 Kasım 2020 Perşembe günü itibariyle 1 ABD doları alış fiyatı 7,7895 TL iken, satış fiyatı ise 7,8013 TL üzerinden hesaplanmaktadır.
NOT : Dolar sürekli değişkenlik göstermektedir. Yani 1 saat sonra 10 kuruş artabilir veya 1 gün sonra 50 kuruş düşebilir.
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