1 Dolar kaç TL oldu? Dolar yükseldi mi? Son gelişmelerden sonra dolar ne kadar olacak? Dolar arttı mı?

Dünyada ve ülkemizde yaşanan son gelişmelerden sonra dolar artacak mı, dolar kaç tl olur gibi sorular sorulmaya başlandı. Peki 1 Dolar kaç TL oldu? Dolar yükselir mi? Dolar yıl sonunda tahminen kaç TL'yi görür?