1 Dolar kaç TL oldu? Dolar yükseldi mi? Son gelişmelerden sonra dolar ne kadar olacak? Dolar arttı mı?
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1 Dolar kaç TL oldu? Dolar yükseldi mi? Son gelişmelerden sonra dolar ne kadar olacak? Dolar arttı mı?

08.11.2020 21:33 | Son Güncelleme: 08.11.2020 21:36
1 Dolar kaç TL oldu? Dolar yükseldi mi? Son gelişmelerden sonra dolar ne kadar olacak? Dolar arttı mı?

Dünyada ve ülkemizde yaşanan son gelişmelerden sonra dolar artacak mı, dolar kaç tl olur gibi sorular sorulmaya başlandı. Peki 1 Dolar kaç TL oldu? Dolar yükselir mi? Dolar yıl sonunda tahminen kaç TL'yi görür?

Dolar son zamanlarda yükselmeye devam ediyor. Peki son dönemlerde ekonomi alanında yaşanan gelişmelerden sonra dolarda değişiklik olacak mı? Dolar kaç tl oldu? 1 dolar ne kadar? Dolar arttı mı?

1 DOLAR KAÇ TL OLDU?

1 Dolar şuanda 8,52 Türk Lirası'na eşittir.

8 Kasım 2020 Pazar günü itibariyle 1 ABD doları alış fiyatı 8,5182 TL iken, satış fiyatı ise 8,5205 TL üzerinden hesaplanmaktadır.

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