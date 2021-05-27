1 Dolar kaç TL oldu? Dolar düştü mü yükseldi mi? Dolar neden yükseliyor? 27 Mayıs güncel döviz kurları!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

1 Dolar kaç TL oldu? Dolar düştü mü yükseldi mi? Dolar neden yükseliyor? 27 Mayıs güncel döviz kurları!

1 Dolar kaç TL oldu? Dolar düştü mü yükseldi mi? Dolar neden yükseliyor? 27 Mayıs güncel döviz kurları!
Haberler.com - Haberler | Gündem

Dolar yükselmeye devam ediyor! Bazı gelişmelerden sonra dolar yükselmeye devam etti. Aynı şekilde Euro'da yükseliyor. Peki 1 dolar kaç tl oldu? 1 Euro ne kadar? Tüm döviz kurlarına haberimizden bakabilirsiniz.

Dolar son zamanlarda yükselmeye devam ediyor. Peki son dönemlerde dünyada ekonomi alanında yaşanan gelişmelerden sonra dolarda değişiklik olacak mı? Dolar kaç tl oldu? 1 dolar ne kadar? Dolar arttı mı? Dolar düştü mü?

1 DOLAR KAÇ TL OLDU?

1 Dolar şuanda 8,5291Türk Lirası'na eşittir.

27 Mayıs Perşembe günü itibariyle 1 ABD doları alış fiyatı 8,4400 TL iken, satış fiyatı ise 8,4450 TL üzerinden hesaplanmaktadır.

GÜNCEL DOLAR FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ...

27 MAYIS GÜNCEL DÖVİZ VE ALTIN KURLARI

Dolar : 8,5291

Euro : 10,3909

İngiliz Sterlini :12,0827

BIST 100 : 1.415

BIST 50 : 1.229

BIST 30 : 1.489

Gram Altın : 518,5

Çeyrek Altın : 830

Yarım Altın : 1660

Cumhuriyet A. : 3403

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mustafa Şentop Antony Blinken Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli
Magazin Alişan Murat Boz Deniz Çakır Barış Murat Yağcı
Spor Ersun Yanal Abdullah Avcı Nihat Özdemir Dorukhan Toköz Meltem Hocaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
1 Dolar kaç TL oldu? Dolar düştü mü yükseldi mi? Dolar neden yükseliyor? 27 Mayıs güncel döviz kurları! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.5.2021 20:16:57. #1.15#

title