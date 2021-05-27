1 Dolar kaç TL oldu? Dolar düştü mü yükseldi mi? Dolar neden yükseliyor? 27 Mayıs güncel döviz kurları!
Dolar yükselmeye devam ediyor! Bazı gelişmelerden sonra dolar yükselmeye devam etti. Aynı şekilde Euro'da yükseliyor. Peki 1 dolar kaç tl oldu? 1 Euro ne kadar? Tüm döviz kurlarına haberimizden bakabilirsiniz.
Dolar son zamanlarda yükselmeye devam ediyor. Peki son dönemlerde dünyada ekonomi alanında yaşanan gelişmelerden sonra dolarda değişiklik olacak mı? Dolar kaç tl oldu? 1 dolar ne kadar? Dolar arttı mı? Dolar düştü mü?
1 DOLAR KAÇ TL OLDU?
1 Dolar şuanda 8,5291Türk Lirası'na eşittir.
27 Mayıs Perşembe günü itibariyle 1 ABD doları alış fiyatı 8,4400 TL iken, satış fiyatı ise 8,4450 TL üzerinden hesaplanmaktadır.
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27 MAYIS GÜNCEL DÖVİZ VE ALTIN KURLARI
Dolar : 8,5291
Euro : 10,3909
İngiliz Sterlini :12,0827
BIST 100 : 1.415
BIST 50 : 1.229
BIST 30 : 1.489
Gram Altın : 518,5
Çeyrek Altın : 830
Yarım Altın : 1660
Cumhuriyet A. : 3403