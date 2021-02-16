1 Dolar kaç TL oldu? Dolar düştü mü yükseldi mi? Dolar neden düşüyor? 16 Şubat güncel döviz kurları!

Dolar düşmeye devam ediyor! Bazı gelişmelerden sonra dolar düşmeye devam etti. Aynı şekilde Euro'da düşüyor. Peki 1 dolar kaç tl oldu? 1 Euro ne kadar? Tüm döviz kurlarına haberimizden bakabilirsiniz.