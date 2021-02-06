1 Dolar kaç TL oldu? Dolar düştü mü yükseldi mi? Dolar neden düşüyor? 6 Şubat güncel döviz kurları!
Dolar düşmeye devam ediyor! Bazı gelişmelerden sonra dolar düşmeye devam etti. Aynı şekilde Euro'da düşüyor. Peki 1 dolar kaç tl oldu? 1 Euro ne kadar? Tüm döviz kurlarına haberimizden bakabilirsiniz.
Dolar son zamanlarda düşmeye devam ediyor. Peki son dönemlerde dünyada ekonomi alanında yaşanan gelişmelerden sonra dolarda değişiklik olacak mı? Dolar kaç tl oldu? 1 dolar ne kadar? Dolar arttı mı? Dolar düştü mü?
1 DOLAR KAÇ TL OLDU?
1 Dolar şuanda 7,04 Türk Lirası'na eşittir.
6 Şubat Cumartesi günü itibariyle 1 ABD doları alış fiyatı 7,0400 TL iken, satış fiyatı ise 7,0450 TL üzerinden hesaplanmaktadır.
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6 ŞUBAT GÜNCEL DÖVİZ VE ALTIN KURLARI
Dolar : 7,0605
Euro : 8,5096
İ. Sterlini : 9,6936
BIST 100 : 1.527
BIST 50 : 1.340
Gram Altın : 411,1
Çeyrek Altın : 658
Yarım Altın : 1316
C. Altın : 2709