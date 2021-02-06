1 Dolar kaç TL oldu? Dolar düştü mü yükseldi mi? Dolar neden düşüyor? 6 Şubat güncel döviz kurları!
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1 Dolar kaç TL oldu? Dolar düştü mü yükseldi mi? Dolar neden düşüyor? 6 Şubat güncel döviz kurları!

06.02.2021 00:34 | Son Güncelleme: 06.02.2021 00:38
1 Dolar kaç TL oldu? Dolar düştü mü yükseldi mi? Dolar neden düşüyor? 6 Şubat güncel döviz kurları!

Dolar düşmeye devam ediyor! Bazı gelişmelerden sonra dolar düşmeye devam etti. Aynı şekilde Euro'da düşüyor. Peki 1 dolar kaç tl oldu? 1 Euro ne kadar? Tüm döviz kurlarına haberimizden bakabilirsiniz.

Dolar son zamanlarda düşmeye devam ediyor. Peki son dönemlerde dünyada ekonomi alanında yaşanan gelişmelerden sonra dolarda değişiklik olacak mı? Dolar kaç tl oldu? 1 dolar ne kadar? Dolar arttı mı? Dolar düştü mü?

1 DOLAR KAÇ TL OLDU?

1 Dolar şuanda 7,04 Türk Lirası'na eşittir.

6 Şubat Cumartesi günü itibariyle 1 ABD doları alış fiyatı 7,0400 TL iken, satış fiyatı ise 7,0450 TL üzerinden hesaplanmaktadır.

GÜNCEL DOLAR FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ...

6 ŞUBAT GÜNCEL DÖVİZ VE ALTIN KURLARI

Dolar : 7,0605

Euro : 8,5096

İ. Sterlini : 9,6936

BIST 100 : 1.527

BIST 50 : 1.340

Gram Altın : 411,1

Çeyrek Altın : 658

Yarım Altın : 1316

C. Altın : 2709

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