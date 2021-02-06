1 Dolar kaç TL oldu? Dolar düştü mü yükseldi mi? Dolar neden düşüyor? 6 Şubat güncel döviz kurları!

Dolar düşmeye devam ediyor! Bazı gelişmelerden sonra dolar düşmeye devam etti. Aynı şekilde Euro'da düşüyor. Peki 1 dolar kaç tl oldu? 1 Euro ne kadar? Tüm döviz kurlarına haberimizden bakabilirsiniz.