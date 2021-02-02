1 Dolar kaç TL oldu? Dolar düştü mü yükseldi mi? Dolar neden düşüyor? 2 Şubat güncel döviz kurları!
Dolar düşmeye devam ediyor! Bazı gelişmelerden sonra dolar düşmeye devam etti. Aynı şekilde Euro'da düşüyor. Peki 1 dolar kaç tl oldu? 1 Euro ne kadar? Tüm döviz kurlarına haberimizden bakabilirsiniz.
Dolar son zamanlarda düşmeye devam ediyor. Peki son dönemlerde dünyada ekonomi alanında yaşanan gelişmelerden sonra dolarda değişiklik olacak mı? Dolar kaç tl oldu? 1 dolar ne kadar? Dolar arttı mı? Dolar düştü mü?
1 DOLAR KAÇ TL OLDU?
1 Dolar şuanda 7,18 Türk Lirası'na eşittir.
2 Şubat Salı günü itibariyle 1 ABD doları alış fiyatı 7,1600 TL iken, satış fiyatı ise 7,1650 TL üzerinden hesaplanmaktadır.
2 ŞUBAT GÜNCEL DÖVİZ VE ALTIN KURLARI
Dolar : 7,1873
Euro : 8,6727
İ. Sterlini :9,8163
BIST 100 :1.492
BIST 50 : 1.312
Gram Altın : 429,9
Çeyrek Altın : 688
Yarım Altın : 1376
C. Altın : 2850