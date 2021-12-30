1 Dolar kaç TL? 1 Dolar ne kadar oldu? 30 Aralık Dolar, Altın ve Borsa'da son durum! 1 gram altın ne kadar? Yükseldi mi düştü mü? 1 Euro kaç TL?

Dolar, Altın ve Euro fiyatları her gün değişebiliyor. Güncellenen fiyatlara en hızlı şekilde sitemizden ulaşabilirsiniz. 30 Aralık Perşembe 2021 günü güncel Dolar, Euro ve Gram altın fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, Dolar, Euro ve Gram Altın ne kadar? 30 Aralık bugün dolar kaç TL? Bugün gram altın kaç TL? 1 gram altının fiyatı kaç lira oldu? 1 Euro kaç tl? 1 Sterlin kaç tl oldu? 1 Pound ne kadar? 1 Dolar ne kadar oldu? 30 Aralık Dolar, Altın ve Borsa'da son durum! 1 gram altın kaç TL oldu? Yükseldi mi düştü mü? İşte detaylar...

BUGÜN 1 DOLAR KAÇ TL? (30 ARALIK PERŞEMBE SAAT 17:00)

30 Aralık bugün 1 Dolar 13,1288TL'dir. 1 Dolar alış fiyatı 13,1590 iken, 1 Dolar satış fiyatı 13,1630 TL'dir.

BUGÜN 1 EURO KAÇ TL? (30 ARALIK PERŞEMBE SAAT 17:00)

30 Aralık bugün 1 Euro 14,8554 TL'dir. 1 Euro alış fiyatı 14,8711 iken, 1 Euro satış fiyatı 14,9451 TL'dir.

BUGÜN 1 GRAM ALTIN KAÇ TL? (30 ARALIK PERŞEMBE SAAT 17:00)

Güncel 1 gram altın fiyatı 761,3 TL'dir. Gram altın alış fiyatı 763,0 TL iken satış fiyatı ise 763,5 TL'dir.

1 Dolar ne kadar : 13,1288 TL

13,1288 TL 1 Euro ne kadar : 14,8554 TL

14,8554 TL 1 Gram Altın ne kadar : 761,3 TL

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