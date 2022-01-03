1 Dolar kaç TL? 1 Dolar ne kadar oldu? 3 Ocak Dolar, Altın ve Borsa'da son durum! 1 gram altın ne kadar? Yükseldi mi düştü mü? 1 Euro kaç TL?
Gündemin merak edilen konuları arasında dolar, euro ve altın kurları geliyor. Vatandaşlar 1 dolar bugün kaç tl olacak? 1 Euro bugün kaç lira? 1 gram altın bugün kaç lira? merak ediyor. Peki, 1 Dolar ne kadar oldu? 30 Aralık Dolar, Altın ve Borsa'da son durum! 1 gram altın kaç TL oldu? Yükseldi mi düştü mü? 3 Ocak Pazartesi 2021 dolar ve altın güncel döviz kurları haberimizde...
Dolar, Altın ve Euro fiyatları her gün değişebiliyor. Güncellenen fiyatlara en hızlı şekilde sitemizden ulaşabilirsiniz. 3 Ocak Pazartesi 2021 günü güncel Dolar, Euro ve Gram altın fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, Dolar, Euro ve Gram Altın ne kadar? 3 Ocak bugün dolar kaç TL? Bugün gram altın kaç TL? 1 gram altının fiyatı kaç lira oldu? 1 Euro kaç tl? 1 Sterlin kaç tl oldu? 1 Pound ne kadar? 1 Dolar ne kadar oldu? 3 Ocak Dolar, Altın ve Borsa'da son durum! 1 gram altın kaç TL oldu? Yükseldi mi düştü mü? İşte detaylar...
3 Ocak bugün 1 Dolar 13,1654 TL'dir. 1 Dolar alış fiyatı 13,1850 iken, 1 Dolar satış fiyatı 13,1950 TL'dir.
3 Ocak bugün 1 Euro 14,9659 TL'dir. 1 Euro alış fiyatı 14,9680 iken, 1 Euro satış fiyatı 14,9710 TL'dir.
Güncel 1 gram altın fiyatı 767,2 TL'dir. Gram altın alış fiyatı 767,5 TL iken satış fiyatı ise 768,0 TL'dir.
- 1 Dolar ne kadar : 13,1654 TL
- 1 Euro ne kadar : 14,9659 TL
- 1 Gram Altın ne kadar : 767,2 TL
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Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İhracat hedefi) 2022 hedeflerimizi 250 milyar dolar olarak revize ediyoruz."
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2021 toplam ihracatımız geçen yıla göre yüzde 32,9 oranında artışla 225 milyar 368 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.
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