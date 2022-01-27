1 Dolar kaç TL? 1 Dolar ne kadar oldu? 27 Ocak Dolar, Altın ve Borsa'da son durum! 1 gram altın ne kadar? Yükseldi mi düştü mü? 1 Euro kaç TL?

Dolar, Altın ve Euro fiyatları her gün değişebiliyor. Güncellenen fiyatlara en hızlı şekilde sitemizden ulaşabilirsiniz. 27 Ocak Perşembe 2022 günü güncel Dolar, Euro ve Gram altın fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, Dolar, Euro ve Gram Altın ne kadar? 27 Ocak bugün dolar kaç TL? Bugün gram altın kaç TL? 1 gram altının fiyatı kaç lira oldu? 1 Euro kaç tl? 1 Sterlin kaç tl oldu? 1 Pound ne kadar? 1 Dolar ne kadar oldu? 27 Ocak Dolar, Altın ve Borsa'da son durum! 1 gram altın kaç TL oldu? Yükseldi mi düştü mü? İşte detaylar...

BUGÜN 1 DOLAR KAÇ TL? (27 OCAK PERŞEMBE SAAT 16:03)

27 Ocak bugün 1 Dolar 13,6206 TL'dir. 1 Dolar alış fiyatı 13,6122 iken, 1 Dolar satış fiyatı 13,6245 TL'dir.

BUGÜN 1 EURO KAÇ TL? (27 OCAK PERŞEMBE SAAT 16:03)

27 Ocak bugün 1 Euro 15,1968 TL'dir. 1 Euro alış fiyatı 15,1850 TL iken, 1 Euro satış fiyatı 15,1998 TL'dir.

BUGÜN 1 GRAM ALTIN KAÇ TL? (27 OCAK PERŞEMBE SAAT 16:03)

Güncel 1 gram altın fiyatı 790,6 TL'dir. Gram altın alış fiyatı 790,3 TL iken satış fiyatı ise 791,1 TL'dir.

1 Dolar ne kadar : 13,6206 TL

13,6206 TL 1 Euro ne kadar : 15,1968 TL

15,1968 TL 1 Gram Altın ne kadar : 790,6 TL

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