1 Dolar kaç TL? 1 Dolar ne kadar oldu? 26 Ocak Dolar, Altın ve Borsa'da son durum! 1 gram altın ne kadar? Yükseldi mi düştü mü? 1 Euro kaç TL?

Dolar, Altın ve Euro fiyatları her gün değişebiliyor. Güncellenen fiyatlara en hızlı şekilde sitemizden ulaşabilirsiniz. 26 Ocak Çarşamba 2022 günü güncel Dolar, Euro ve Gram altın fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, Dolar, Euro ve Gram Altın ne kadar? 26 Ocak bugün dolar kaç TL? Bugün gram altın kaç TL? 1 gram altının fiyatı kaç lira oldu? 1 Euro kaç tl? 1 Sterlin kaç tl oldu? 1 Pound ne kadar? 1 Dolar ne kadar oldu? 26 Ocak Dolar, Altın ve Borsa'da son durum! 1 gram altın kaç TL oldu? Yükseldi mi düştü mü? İşte detaylar...

BUGÜN 1 DOLAR KAÇ TL? (26 OCAK ÇARŞAMBA SAAT 16:33)

26 Ocak bugün 1 Dolar 13,5580 TL'dir. 1 Dolar alış fiyatı 13,5579 iken, 1 Dolar satış fiyatı 13,5702 TL'dir.

BUGÜN 1 EURO KAÇ TL? (26 OCAK ÇARŞAMBA SAAT 16:33)

26 Ocak bugün 1 Euro 15,2850 TL'dir. 1 Euro alış fiyatı 15,2899 TL iken, 1 Euro satış fiyatı 15,3047 TL'dir.

BUGÜN 1 GRAM ALTIN KAÇ TL? (26 OCAK ÇARŞAMBA SAAT 16:33)

Güncel 1 gram altın fiyatı 805,1 TL'dir. Gram altın alış fiyatı 805,2 TL iken satış fiyatı ise 806,0 TL'dir.

1 Dolar ne kadar : 13,5580 TL

13,5580 TL 1 Euro ne kadar : 15,2850 TL

15,2850 TL 1 Gram Altın ne kadar : 805,1 TL

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