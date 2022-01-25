1 Dolar kaç TL? 1 Dolar ne kadar oldu? 25 Ocak Dolar, Altın ve Borsa'da son durum! 1 gram altın ne kadar? Yükseldi mi düştü mü? 1 Euro kaç TL?

Dolar, Altın ve Euro fiyatları her gün değişebiliyor. Güncellenen fiyatlara en hızlı şekilde sitemizden ulaşabilirsiniz. 25 Ocak Salı 2022 günü güncel Dolar, Euro ve Gram altın fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, Dolar, Euro ve Gram Altın ne kadar? 25 Ocak bugün dolar kaç TL? Bugün gram altın kaç TL? 1 gram altının fiyatı kaç lira oldu? 1 Euro kaç tl? 1 Sterlin kaç tl oldu? 1 Pound ne kadar? 1 Dolar ne kadar oldu? 25 Ocak Dolar, Altın ve Borsa'da son durum! 1 gram altın kaç TL oldu? Yükseldi mi düştü mü? İşte detaylar...

BUGÜN 1 DOLAR KAÇ TL? (25 OCAK SALI SAAT 16:33)

25 Ocak bugün 1 Dolar 13,5183 TL'dir. 1 Dolar alış fiyatı 13,5182 iken, 1 Dolar satış fiyatı 13,5309 TL'dir.

BUGÜN 1 EURO KAÇ TL? (25 OCAK SALI SAAT 16:33)

25 Ocak bugün 1 Euro 15,2484 TL'dir. 1 Euro alış fiyatı 15,2444 TL iken, 1 Euro satış fiyatı 15,2597 TL'dir.

BUGÜN 1 GRAM ALTIN KAÇ TL? (25OCAK SALI SAAT 16:33)

Güncel 1 gram altın fiyatı 800,7 TL'dir. Gram altın alış fiyatı 800,9 TL iken satış fiyatı ise 801,5 TL'dir.

1 Dolar ne kadar : 13,5183 TL

13,5183 TL 1 Euro ne kadar : 15,2484 TL

15,2484 TL 1 Gram Altın ne kadar : 800,7 TL

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