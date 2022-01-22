1 Dolar kaç TL? 1 Dolar ne kadar oldu? 22 Ocak Dolar, Altın ve Borsa'da son durum! 1 gram altın ne kadar? Yükseldi mi düştü mü? 1 Euro kaç TL?

Gündemin merak edilen konuları arasında dolar, euro ve altın kurları geliyor. Vatandaşlar 1 dolar bugün kaç tl olacak? 1 Euro bugün kaç lira? 1 gram altın bugün kaç lira? merak ediyor. Peki, 1 Dolar ne kadar oldu? 30 Aralık Dolar, Altın ve Borsa'da son durum! 1 gram altın kaç TL oldu? Yükseldi mi düştü mü? 22 Ocak Cumartesi 2022 dolar ve altın güncel döviz kurları haberimizde...

Dolar, Altın ve Euro fiyatları her gün değişebiliyor. Güncellenen fiyatlara en hızlı şekilde sitemizden ulaşabilirsiniz. 22 Ocak Cumartesi 2022 günü güncel Dolar, Euro ve Gram altın fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, Dolar, Euro ve Gram Altın ne kadar? 22 Ocak bugün dolar kaç TL? Bugün gram altın kaç TL? 1 gram altının fiyatı kaç lira oldu? 1 Euro kaç tl? 1 Sterlin kaç tl oldu? 1 Pound ne kadar? 1 Dolar ne kadar oldu? 22 Ocak Dolar, Altın ve Borsa'da son durum! 1 gram altın kaç TL oldu? Yükseldi mi düştü mü? İşte detaylar...

BUGÜN 1 DOLAR KAÇ TL? (22 OCAK CUMARTESİ SAAT 16:57)

22 Ocak bugün 1 Dolar 13,4562 TL'dir. 1 Dolar alış fiyatı 13,4562 iken, 1 Dolar satış fiyatı 13,4662 TL'dir.

BUGÜN 1 EURO KAÇ TL? (22 OCAK CUMARTESİ SAAT 16:57)

22 Ocak bugün 1 Euro 15,2813 TL'dir. 1 Euro alış fiyatı 15,2813 TL iken, 1 Euro satış fiyatı 15,2843 TL'dir.

BUGÜN 1 GRAM ALTIN KAÇ TL? (22 OCAK CUMARTESİ SAAT 16:57)

Güncel 1 gram altın fiyatı 793,6 TL'dir. Gram altın alış fiyatı 793,6 TL iken satış fiyatı ise 794,2 TL'dir.

1 Dolar ne kadar : 13,4562 TL

13,4562 TL 1 Euro ne kadar : 15,2813 TL

15,2813 TL 1 Gram Altın ne kadar : 793,6 TL

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