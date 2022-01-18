1 Dolar kaç TL? 1 Dolar ne kadar oldu? 18 Ocak Dolar, Altın ve Borsa'da son durum! 1 gram altın ne kadar? Yükseldi mi düştü mü? 1 Euro kaç TL?

Gündemin merak edilen konuları arasında dolar, euro ve altın kurları geliyor. Vatandaşlar 1 dolar bugün kaç tl olacak? 1 Euro bugün kaç lira? 1 gram altın bugün kaç lira? merak ediyor. Peki, 1 Dolar ne kadar oldu? 30 Aralık Dolar, Altın ve Borsa'da son durum! 1 gram altın kaç TL oldu? Yükseldi mi düştü mü? 18 Ocak Salı 2022 dolar ve altın güncel döviz kurları haberimizde...

Dolar, Altın ve Euro fiyatları her gün değişebiliyor. Güncellenen fiyatlara en hızlı şekilde sitemizden ulaşabilirsiniz. 18 Ocak Salı 2022 günü güncel Dolar, Euro ve Gram altın fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, Dolar, Euro ve Gram Altın ne kadar? 18 Ocak bugün dolar kaç TL? Bugün gram altın kaç TL? 1 gram altının fiyatı kaç lira oldu? 1 Euro kaç tl? 1 Sterlin kaç tl oldu? 1 Pound ne kadar? 1 Dolar ne kadar oldu? 18 Ocak Dolar, Altın ve Borsa'da son durum! 1 gram altın kaç TL oldu? Yükseldi mi düştü mü? İşte detaylar...

BUGÜN 1 DOLAR KAÇ TL? (18 OCAK SALI SAAT 17:00)

18Ocak bugün 1 Dolar 13,5864 TL'dir. 1 Dolar alış fiyatı 13,5864 iken, 1 Dolar satış fiyatı 13,5944 TL'dir.

BUGÜN 1 EURO KAÇ TL? (18 OCAK SALI SAAT 17:00)

18 Ocak bugün 1 Euro 15,4468 TL'dir. 1 Euro alış fiyatı 15,4468 TL iken, 1 Euro satış fiyatı 15,4579 TL'dir.

BUGÜN 1 GRAM ALTIN KAÇ TL? (18 OCAK SALI SAAT 17:00)

Güncel 1 gram altın fiyatı 793,6 TL'dir. Gram altın alış fiyatı 793,3 TL iken satış fiyatı ise 793,9 TL'dir.

1 Dolar ne kadar : 13,5864 TL

13,5864 TL 1 Euro ne kadar : 15,4468 TL

15,4468 TL 1 Gram Altın ne kadar : 793,6 TL

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