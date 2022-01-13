1 Dolar kaç TL? 1 Dolar ne kadar oldu? 13 Ocak Dolar, Altın ve Borsa'da son durum! 1 gram altın ne kadar? Yükseldi mi düştü mü? 1 Euro kaç TL?

Dolar, Altın ve Euro fiyatları her gün değişebiliyor. Güncellenen fiyatlara en hızlı şekilde sitemizden ulaşabilirsiniz. 13 Ocak Perşembe 2022 günü güncel Dolar, Euro ve Gram altın fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, Dolar, Euro ve Gram Altın ne kadar? 13 Ocak bugün dolar kaç TL? Bugün gram altın kaç TL? 1 gram altının fiyatı kaç lira oldu? 1 Euro kaç tl? 1 Sterlin kaç tl oldu? 1 Pound ne kadar? 1 Dolar ne kadar oldu? 13 Ocak Dolar, Altın ve Borsa'da son durum! 1 gram altın kaç TL oldu? Yükseldi mi düştü mü? İşte detaylar...

BUGÜN 1 DOLAR KAÇ TL? (13 OCAK PERŞEMBE SAAT 17:30)

13 Ocak bugün 1 Dolar 13,4449 TL'dir. 1 Dolar alış fiyatı 13,4698 iken, 1 Dolar satış fiyatı 13,4738 TL'dir.

BUGÜN 1 EURO KAÇ TL? (13 OCAK PERŞEMBE SAAT 17:30)

13 Ocak bugün 1 Euro 15,4287 TL'dir. 1 Euro alış fiyatı 15,4492 iken, 1 Euro satış fiyatı 15,4626 TL'dir.

BUGÜN 1 GRAM ALTIN KAÇ TL? (13 OCAK PERŞEMBE SAAT 17:30)

Güncel 1 gram altın fiyatı 789,0 TL'dir. Gram altın alış fiyatı 789,3 TL iken satış fiyatı ise 789,5 TL'dir.

1 Dolar ne kadar : 13,4449 TL

13,4449 TL 1 Euro ne kadar : 15,4287 TL

15,4287 TL 1 Gram Altın ne kadar : 789,0 TL





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