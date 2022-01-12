1 Dolar kaç TL? 1 Dolar ne kadar oldu? 12 Ocak Dolar, Altın ve Borsa'da son durum! 1 gram altın ne kadar? Yükseldi mi düştü mü? 1 Euro kaç TL?

Dolar, Altın ve Euro fiyatları her gün değişebiliyor. Güncellenen fiyatlara en hızlı şekilde sitemizden ulaşabilirsiniz. 12 Ocak Çarşamba 2022 günü güncel Dolar, Euro ve Gram altın fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, Dolar, Euro ve Gram Altın ne kadar? 12 Ocak bugün dolar kaç TL? Bugün gram altın kaç TL? 1 gram altının fiyatı kaç lira oldu? 1 Euro kaç tl? 1 Sterlin kaç tl oldu? 1 Pound ne kadar? 1 Dolar ne kadar oldu? 12 Ocak Dolar, Altın ve Borsa'da son durum! 1 gram altın kaç TL oldu? Yükseldi mi düştü mü? İşte detaylar...

BUGÜN 1 DOLAR KAÇ TL? (12 OCAK ÇARŞAMBA SAAT 17:05)

12 Ocak bugün 1 Dolar 13,7807 TL'dir. 1 Dolar alış fiyatı 13,7756 iken, 1 Dolar satış fiyatı 13,7898 TL'dir.

BUGÜN 1 EURO KAÇ TL? (12 OCAK ÇARŞAMBA SAAT 17:05)

12 Ocak bugün 1 Euro 15,7272 TL'dir. 1 Euro alış fiyatı 15,7103 iken, 1 Euro satış fiyatı 15,7275 TL'dir.

BUGÜN 1 GRAM ALTIN KAÇ TL? (12 OCAK ÇARŞAMBA SAAT 17:05)

Güncel 1 gram altın fiyatı 806,9 TL'dir. Gram altın alış fiyatı 806,8 TL iken satış fiyatı ise 807,1 TL'dir.

1 Dolar ne kadar : 13,7807 TL

13,7807 TL 1 Euro ne kadar : 15,7272 TL

15,7272 TL 1 Gram Altın ne kadar : 806,9 TL

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