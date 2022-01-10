1 Dolar kaç TL? 1 Dolar ne kadar oldu? 10 Ocak Dolar, Altın ve Borsa'da son durum! 1 gram altın ne kadar? Yükseldi mi düştü mü? 1 Euro kaç TL?

Dolar, Altın ve Euro fiyatları her gün değişebiliyor. Güncellenen fiyatlara en hızlı şekilde sitemizden ulaşabilirsiniz. 10 Ocak Pazartesi 2022 günü güncel Dolar, Euro ve Gram altın fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, Dolar, Euro ve Gram Altın ne kadar? 10 Ocak bugün dolar kaç TL? Bugün gram altın kaç TL? 1 gram altının fiyatı kaç lira oldu? 1 Euro kaç tl? 1 Sterlin kaç tl oldu? 1 Pound ne kadar? 1 Dolar ne kadar oldu? 10 Ocak Dolar, Altın ve Borsa'da son durum! 1 gram altın kaç TL oldu? Yükseldi mi düştü mü? İşte detaylar...

BUGÜN 1 DOLAR KAÇ TL? (10 OCAK PAZARTESİ SAAT 16:55)

10 Ocak bugün 1 Dolar 13,8662 TL'dir. 1 Dolar alış fiyatı 13,8623 iken, 1 Dolar satış fiyatı 13,8687 TL'dir.

BUGÜN 1 EURO KAÇ TL? (10 OCAK PAZARTESİ SAAT 16:55)

10 Ocak bugün 1 Euro 15,6728 TL'dir. 1 Euro alış fiyatı 15,6619 iken, 1 Euro satış fiyatı 15,6649 TL'dir.

BUGÜN 1 GRAM ALTIN KAÇ TL? (10 OCAK PAZARTESİ SAAT 16:55)

Güncel 1 gram altın fiyatı 799,2 TL'dir. Gram altın alış fiyatı 798,1 TL iken satış fiyatı ise 798,5 TL'dir.

1 Dolar ne kadar : 13,8662 TL

13,8662 TL 1 Euro ne kadar : 15,6728 TL

15,6728 TL 1 Gram Altın ne kadar : 799,2 TL

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