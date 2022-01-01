1 Dolar kaç TL? 1 Dolar ne kadar oldu? 1 Ocak Dolar, Altın ve Borsa'da son durum! 1 gram altın ne kadar? Yükseldi mi düştü mü? 1 Euro kaç TL?

Dolar, Altın ve Euro fiyatları her gün değişebiliyor. Güncellenen fiyatlara en hızlı şekilde sitemizden ulaşabilirsiniz. 1 Ocak Cumartesi 2021 günü güncel Dolar, Euro ve Gram altın fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, Dolar, Euro ve Gram Altın ne kadar? 1 Ocak bugün dolar kaç TL? Bugün gram altın kaç TL? 1 gram altının fiyatı kaç lira oldu? 1 Euro kaç tl? 1 Sterlin kaç tl oldu? 1 Pound ne kadar? 1 Dolar ne kadar oldu? 1 Ocak Dolar, Altın ve Borsa'da son durum! 1 gram altın kaç TL oldu? Yükseldi mi düştü mü? İşte detaylar...

BUGÜN 1 DOLAR KAÇ TL? (1 OCAK CUMARTESİ SAAT 17:10)

1 Ocak bugün 1 Dolar 13,2684 TL'dir. 1 Dolar alış fiyatı 13,2684 iken, 1 Dolar satış fiyatı 13,2784 TL'dir.

BUGÜN 1 EURO KAÇ TL? (1 OCAK CUMARTESİ SAAT 17:10)

1 Ocak bugün 1 Euro 15,1041 TL'dir. 1 Euro alış fiyatı 15,1041 iken, 1 Euro satış fiyatı 15,1071 TL'dir.

BUGÜN 1 GRAM ALTIN KAÇ TL? (1 OCAK CUMARTESİ SAAT 17:10)

Güncel 1 gram altın fiyatı 780,5 TL'dir. Gram altın alış fiyatı 780,5 TL iken satış fiyatı ise 781,1 TL'dir.

1 Dolar ne kadar : 13,2684 TL

13,2684 TL 1 Euro ne kadar : 15,1041 TL

15,1041 TL 1 Gram Altın ne kadar : 780,5 TL

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