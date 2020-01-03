1. Doğu ve Güneydoğu İlleri Tanıtım Günleri başladı
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1. Doğu ve Güneydoğu İlleri Tanıtım Günleri başladı

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki illerin ortak tanıtımının yapıldığı 1. Doğu ve Güneydoğu İlleri Tanıtım Günleri, Altınpark fuar alanında başladı.

03.01.2020 14:26 | Son Güncelleme: 03.01.2020 14:26
1. Doğu ve Güneydoğu İlleri Tanıtım Günleri başladı

Doğu ve 'daki illerin ortak tanıtımının yapıldığı 1. Doğu ve Güneydoğu İlleri Tanıtım Günleri, Altınpark fuar alanında başladı.

Etkinlikte, , Kars, Iğdır, Erzurum, Erzincan, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Mardin, Siirt, Ağrı, Bingöl, Şanlıurfa, Van, Muş, Bitlis, Tunceli, Malatya ve 'ın tanıtımı yapılıyor.

Ankaralılar, dört gün sürecek etkinlikte yöresel ürünleri hem tatma hem de satın alma imkanı bulacak.

Tanıtım günleri 5 Ocak'a kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA
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