1. Doğu ve Güneydoğu İlleri Tanıtım Günleri başladı

03.01.2020 14:26 | Son Güncelleme: 03.01.2020 14:26

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki illerin ortak tanıtımının yapıldığı 1. Doğu ve Güneydoğu İlleri Tanıtım Günleri, Altınpark fuar alanında başladı.

Etkinlikte, Ardahan, Kars, Iğdır, Erzurum, Erzincan, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Mardin, Siirt, Ağrı, Bingöl, Şanlıurfa, Van, Muş, Bitlis, Tunceli, Malatya ve Adıyaman'ın tanıtımı yapılıyor.

Ankaralılar, dört gün sürecek etkinlikte yöresel ürünleri hem tatma hem de satın alma imkanı bulacak.

Tanıtım günleri 5 Ocak'a kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA