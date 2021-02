1 Dogecoin kaç tl? 1 Dogecoin (DOGE) ne kadar? 8 Şubat Pazartesi 1 Dogecoin kaç dolar oldu? Bir Dogecoin kaç Euro?

Dogecoin tüm hızıyla yükselmeye devam ediyor. Elon Musk'ın desteklerinin ardından Dogecoin hızla yükseldi. Peki 1 Dogecoin kaç tl ediyor? 1 Dogecoin kaç dolardan satın alınabilir? Tüm cevaplar haberimizde.

DOGECOİN NEDİR?

Dogecoin (kısaltma: DOGE) logosunda bir internet fenomeni olan Doge'un esinlendiği Shiba Inu cinsli bir köpek olan, Litecoin tabanlı bir elektronik para birimidir. 8 Aralık 2013 tarihinde başlatılmıştır. Dogecoin diğer internet para birimlerine göre daha hızlı bir üretim trendiyle başlangıç yapmıştır ve 2014 sonunda pazarda yaklaşık 100 milyar adet Dogecoin bulunacaktır. 2014 sonrasında her yıl 5.2 milyar adet Dogecoin üretilecektir. 1 Şubat 2014 tarihi itibarıyla 40,578,746,592 adet Dogecoin üretilmiştir. Henüz ticari uygulanırlığı az olsa da, sosyal medya kullanıcılarının ilginç ve dikkate değer içerikler için bir internet bahşiş ve bağış sistemi olarak kullanımı sonucu Dogecoin ilgi görmeye başlamıştır. Dogecoin Türkçeye "Aya!" veya "Aya doğru!" olarak çevrilebilen "To the moon!" sloganıyla anılmaktadır.

1 DOGECOİN KAÇ TL?

1 Dogecoin güncel piyasaya göre 0,0799 dolar etmektedir. 1 Dogecoin 0,57 TL'dir.

8 Şubat 2021 Pazartesi günü itibariyle 1 Dogecoin 0,0799 dolar etmektedir. TL olarak ise 0,57 Türk Lirası etmektedir. Bu duruma göre bazı dogecoin fiyatları aşağıdaki gibidir.

1 Dogecoin : 0,57 tl

10 Dogecoin : 5,7 tl

100 Dogecoin : 57 tl

1000 Dogecoin : 570 tl

10000 Dogecoin : 5700 tl

1 DOGECOİN KAÇ DOLAR?

1 Dogecoin 8 Şubat 2021 Pazartesi günü 0,0799 $ Dolar etmektedir.

1 DOGECOİN KAÇ EURO?

1 Dogecoin 8 Şubat 2021 Pazartesi günü 0,066 € Euro etmektedir.