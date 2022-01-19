1 derece havada karda yüzdü - Haberler
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1 derece havada karda yüzdü

İhlas Haber Ajansı / Osman Aksu - Haberler | Yerel

- 1 derece havada karda yüzdü Sinop'ta yaşayan bir kişi, eksi 1 derece soğuğa aldırmadan karda yüzmeye çalıştı.

- 1 derece havada karda yüzdü

SİNOP - Sinop'ta yaşayan bir kişi, eksi 1 derece soğuğa aldırmadan karda yüzmeye çalıştı.

Bir süre karda yüzmeye çalıştıktan sonra kahkahalar atarak çıkan adam çevredekiler tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Sinop'un Erfelek ilçesinde yaşayan Kazım Köklü, denize girer gibi beyaz karların içerisinde balıklama atlayarak, 1 derece soğuğa aldırmadı. Köklü, sağlıklı ve zinde kalmak için her yıl kar banyosu yaptığını belirtti.

1 derece havada karda yüzdü

1 derece havada karda yüzdü

1 derece havada karda yüzdü

İhlas Haber Ajansı / Osman Aksu - Son Dakika Haberleri

Sinop, Yerel, Haber

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