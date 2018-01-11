1 Dakikalığına Gözlerinizi Kapatın" Çağrısı

Medical Park Gaziantep Hastanesi Göz Sağlığı ve Hastalıkları Op. Dr. Burak Bilgin Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası nedeniyle, herkesi 1 dakikalığına gözlerini kapatarak, düşünmesi çağrısında bulundu.

Göz Sağlığı ve Hastalıkları Op. Dr. Burak Bilgin, 7-14 Ocak tarihleri arasında Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası kutlandığını hatırlatarak, herkesin 1 dakikalığına gözlerini kapatarak, görmenin kıymetini anlamaya davet etti. Bilgin, "Görmenin kıymetini ve sahip olduğumuz serveti anlamak için bu cümleleri okumadan önce sizleri 1 dakikalık gözlerinizi 'saygı kapamasına' davet ediyorum. Biraz önce gözleriniz kapalı iken geçirdiğiniz 1 dakikalık süreyi düşünün lütfen. Hava açık mı, kapalı mı? Renklerin bir anlamı var mı? Size yardımcı olması ve günlük faaliyetlerinizi yapabilmek için belki bir bastona ihtiyacınız olabilirdi. Peki bu bastonun rengi siz görmedikten sonra önemli midir ? Mesela beyaz olması" dedi.

Beyaz baston hikayesi

Bilgin, haftaya adını veren beyaz bastonun da hikayesini anlatarak, "Her yıl 7-14 Ocak tarihleri 'Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası' olarak değerlendirilmektedir. Beyaz bastonun hikayesi 20. yüzyılın ilk çeyreğinde, geçirdiği bir kaza sonrası görme yetisini kaybetmiş Amerikalı bir fotoğrafçı tarafından, motorlu taşıtların kendisini fark etmesi ve dikkat çekerek kendisini dış etkenlerden koruması amacıyla, kullandığı bastonunu beyaza boyamasıyla başlar" şeklinde konuştu. Beyaz bastonun farkındalık için bir sembol olduğuna vurgu yapan Bilgin, "Yani bastonun renginin beyaza boyanması, kullanan kişi için değil bizim farkındalığımızın artması için geliştirilmiş bir semboldür. Beyaz baston cadde ve sokaklarda, bina ve istasyonlarda, toplu taşıma araçlarında, okullarda, restoranlarda ve benzeri sosyal alanlarda görme engellilerin daha özgürce hareket edebilecekleri ortamların oluşturulması ve yardımcı donanımların temin edilmesi için topluma ve idarecilere düşen görevi hatırlatması bakımından çok anlamlıdır. Bu haftanın toplumsal görev ve duyarlılıklarımızı tekrar hatırlatması dileğiyle" diye konuştu. - GAZİANTEP