"1 Dakikada Şanlıurfa'yı Anlat" video yarışması sonuçlandı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlenen "1 Dakikada Şanlıurfa'yı Anlat" video yarışmasında dereceye giren öğrencilere düzenlenen törenle ödülleri verildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Vali Kemalettin Gazezoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen ödül töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 1 dakikalık video çekimleriyle öğrencilerin Şanlıurfa'yı en iyi şekilde tanıttığını belirtti.

Şanlıurfa'yı 1 dakikada anlatmanın çok zor olduğunu ifade eden Beyazgül, "Çocuklarımız bir yandan yeteneklerini ortaya koyarken, diğer bir taraftan da Şanlıurfa'yı tanıtmış oldular. Biz her ne kadar tanıtırsak tanıtalım onların farklı bir gönülle farklı bir ödülle Şanlıurfa'yı tanıtmaları bizim için çok önemlidir." ifadelerini kullandı.

Törende 200 öğrencinin katıldığı yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri dağıtıldı.