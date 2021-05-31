1 dakikada 45 cep telefonu çaldı, otelde uyurken yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

1 dakikada 45 cep telefonu çaldı, otelde uyurken yakalandı

1 dakikada 45 cep telefonu çaldı, otelde uyurken yakalandı
Demirören Haber Ajansı / Mehmet Yirun - Haberler | Güncel

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde girdiği cep telefonu satışı yapılan iş yerinden 1 dakika içinde 45 cep telefonu çalan B.Y., kaldığı otel odasında uyurken yakalandı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde girdiği cep telefonu satışı yapılan iş yerinden 1 dakika içinde 45 cep telefonu çalan B.Y., kaldığı otel odasında uyurken yakalandı.

Çorlu'nun Muhittin Mahallesi Şehit Teğmen Yavuzer Caddesi üzerinde bulunan cep telefonu satışı yapılan iş yerinde giren bir kişi, 45 cep telefonu çaldı. Polis iş yeri ve çevrede bulunan 71 güvenlik kamerasındaki 250 saatlik görüntüyü inceleyerek, şüphelinin B.Y. olduğunu belirledi. 1 dakika içinde 45 cep telefonunu çalan B.Y.'nin ilçede bir otelde kaldığı tespit edilerek, otele operasyon düzenledi. B.Y., kaldığı otel odasında uyurken yakalandı. Gözaltına alınan B.Y.'nin çaldığı telefonlardan 35'i de ele geçirildi.

 


1 dakikada 45 cep telefonu çaldı, otelde uyurken yakalandı
1 dakikada 45 cep telefonu çaldı, otelde uyurken yakalandı
1 dakikada 45 cep telefonu çaldı, otelde uyurken yakalandı
1 dakikada 45 cep telefonu çaldı, otelde uyurken yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Yirun

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Adnan Menderes Binali Yıldırım Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Hülya Avşar Demet Özdemir Serenay Sarıkaya
Spor Ozan Tufan Ergin Ataman Mustafa Cengiz Mustafa Denizli Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
1 dakikada 45 cep telefonu çaldı, otelde uyurken yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.05.2021 13:37:38. #1.13#

title