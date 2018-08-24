1 daireye 58 kiracı!

İstanbul'da oturduğu daireyi internet siteleri aracılığıyla 58 farklı kişiye kiralayan Murat D. yakayı ele verdi. Üzerinden sahte kimlik çıkan şüphelinin, 40'ı dolandırıcılık olmak üzere 50 suçtan arandığı ortaya çıktı.

İstanbul'da dolandırıcılığı meslek haline getiren şüpheli bu defa kaçamadı. İddiaya göre, Bakırköy-Basınköy Mahallesi'nde aynı daireyi kiraladıklarını öğrenen mağdurlar bu durumu mal sahibine bildirdi. İsmi açıklanmayan daire sahibi kadın, polis merkezine giderek, kiracısı Hasan K.'dan şikayetçi oldu. İhbar üzerine bahsi geçen adrese giden polis, kiracı Hasan K. ile ede bulunan Kürşat Y.'yı bilgilerine başvurmak için polis merkezine götürdü. Burada yapılan GBT kontrolünde, kendisini Kürşat Y. olarak tanıtan kişinin, çok sayıda suçtan aranan Murat D. olduğu ortaya çıkınca soruşturmanın seyri değişti. Gözaltına alınan Murat D.'nin ikametinde yapılan detaylı aramada, bir koltuğun alt bölmesine gizlenmiş 9 GSM hattı ile ehliyet ve sahte kimlikler ele geçirildi. Murat D., gittiği şehirlerde sahte kimlikle ev arkadaşı arayan şahısların yanında kaldığını ve bu daireleri internet üzerinden kiraladığını bildirdi.

SUÇ DOSYASI KABARIK

Kirada anlaştığı kişilerden kapora aldığını anlatan şüphelinin bugüne kadar aynı daireyi 58 farklı kişiye kiraladığı belirlendi. Her GSM hattı ile ayrı bir hesap açan şüphelinin, İstanbul'da 40'ı dolandırıcılık, 2'si uyuşturucu bulundurma ve 6'sı resmi belgede sahtecilik olmak üzere toplam 50 ayrı suçtan arandığı belirlendi. 13 ilde 35 ayrı suçtanda da aranan şüphelinin sorgusu sürüyor.