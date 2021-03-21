AKSARAY 1 çocuk annesi, tartıştığı eşini bıçakladı
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AKSARAY 1 çocuk annesi, tartıştığı eşini bıçakladı

21.03.2021 15:07 | Son Güncelleme: 21.03.2021 15:25

1 çocuk annesi, tartıştığı eşini bıçakladıAKSARAY'da, 1 çocuk annesi Leyla K. (23), evde tartıştığı eşi Medine K.'yi (24) göğsünden bıçakladı.

1 çocuk annesi, tartıştığı eşini bıçakladı

AKSARAY'da, 1 çocuk annesi Leyla K. (23), evde tartıştığı eşi Medine K.'yi (24) göğsünden bıçakladı. Medine K. hastaneye kaldırılırken, Leyla K. de jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, saat 12.30 sıralarında merkeze bağlı Susadı köyünde tek katlı müstakil evde meydana geldi. 5 aylık bebekleri olan Leyla K. ve eşi Medine K. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Leyla K., eşi Medine K.'yi göğsünden bıçakla yaraladı. Evden kaçmak isteyen Leyla K.'yi gören komşuları ne olduğunu sorduğunda, eşini bıçakladığını belirtti. Bunun üzerine eve gelen komşuları Medine K.'yi kanlar içinde buldu. Medine K., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesi sonrası ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan Medine K.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Leyla K. de jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

AKSARAY 1 çocuk annesi, tartıştığı eşini bıçakladı
AKSARAY 1 çocuk annesi, tartıştığı eşini bıçakladı
AKSARAY 1 çocuk annesi, tartıştığı eşini bıçakladı
AKSARAY 1 çocuk annesi, tartıştığı eşini bıçakladı
AKSARAY 1 çocuk annesi, tartıştığı eşini bıçakladı
AKSARAY 1 çocuk annesi, tartıştığı eşini bıçakladı
AKSARAY 1 çocuk annesi, tartıştığı eşini bıçakladı
AKSARAY 1 çocuk annesi, tartıştığı eşini bıçakladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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