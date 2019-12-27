1 çocuk annesi kadın evinde öldürüldü (2)

27.12.2019 22:06 | Son Güncelleme: 27.12.2019 22:06

KATİL ZANLISI BABASI ÇIKTI

Evinde tabancayla vurularak öldürülen Tuğba Kaya'nın katil zanlısı, hayvancılık yapan babası İsmail Kaya olduğu ortaya çıktı. Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim olan İsmail Kaya'nın, kızı ile tartıştığını, sözlerini dinlemeyince, belinde taşıdığı tabancayla kızını öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Sorgusu tamamlanan katil zanlısı baba, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA