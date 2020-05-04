1 buçuk yaşındaki çocuk ile yavru köpeğin dostluğu yürekleri ısıttı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

1 buçuk yaşındaki çocuk ile yavru köpeğin dostluğu yürekleri ısıttı

1 buçuk yaşındaki çocuk ile yavru köpeğin dostluğu yürekleri ısıttı
04.05.2020 20:41 | Son Güncelleme: 04.05.2020 20:42

1 buçuk yaşındaki çocuk ile yavru köpeğin dostluğu yürekleri ısıttı Mardin'in Mazıdağı ilçesinde 1 buçuk yaşındaki çocuk ile yavru köpeğin dostluğu görenlerin yüreklerini ısıttı.

1 buçuk yaşındaki çocuk ile yavru köpeğin dostluğu yürekleri ısıttı

MARDİN - Mardin'in Mazıdağı ilçesinde 1 buçuk yaşındaki çocuk ile yavru köpeğin dostluğu görenlerin yüreklerini ısıttı.

Mazıdağı ilçesine bağlı Şenyuva köyünde 1 buçuk yaşındaki Murat ile yavru köpeğin dostluğu sosyal medyada büyük beğeni topladı. Çocuğun ve yavru köpeğin dostluğunu telefona kaydeden Fırat Ildız, onları görürken çok mutlu olduğunu söyledi. Ildız, "Amcamın evine gidiyordum, balkonda amcamın oğlunun yavru köpek ile oynadığını gördüm. Telefonumu alıp bu anları kaydettim. Sosyal medya hesabından paylaştım. Kısa sürede büyük beğeni topladı" dedi.

1 buçuk yaşındaki çocuk ile yavru köpeğin dostluğu yürekleri ısıttı

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Ambulans helikopterin tarlalarına inmesine izin vermeyen kadın suskunluğunu bozdu Haber
Ambulans helikopterin tarlalarına inmesine izin vermeyen kadın suskunluğunu bozdu
ABD'yi koronavirüsün ardından katil arı endişesi sardı Haber
ABD'yi koronavirüsün ardından katil arı endişesi sardı
Yapılan son seçim anketine göre; İmamoğlu ve Yavaş'ın oy oranında büyük artış var Haber
Yapılan son seçim anketine göre; İmamoğlu ve Yavaş'ın oy oranında büyük artış var
Baraja kırmızı balık bırakan ABD'li bu hareketinin nedenini açıkladı: Özgürlüklerine kavuşturmak için baraja bıraktım Haber
Baraja kırmızı balık bırakan ABD'li bu hareketinin nedenini açıkladı: Özgürlüklerine kavuşturmak için baraja...
HDP Milletvekili Ahmet Şık, partisini bombalayarak istifa etti Haber
HDP Milletvekili Ahmet Şık, partisini bombalayarak istifa etti
Hangi illere seyahat kısıtlaması kalktı? İşte Erdoğan'ın duyurduğu 7 il Haber
Hangi illere seyahat kısıtlaması kalktı? İşte Erdoğan'ın duyurduğu 7 il
Esra Erol, canlı yayında konuğunun koronavirüs olduğunu öğrendi
Esra Erol, canlı yayında konuğunun koronavirüs olduğunu öğrendi
Nihat Hatipoğlu'na video gönderen mezarcının anlattıkları tüyler ürpertti
Nihat Hatipoğlu'na video gönderen mezarcının anlattıkları tüyler ürpertti
Korona kapan doktorların gizli gizli kullandığı ama adını açıklayamadıkları ilaç ortaya çıktı
Korona kapan doktorların gizli gizli kullandığı ama adını açıklayamadıkları ilaç ortaya çıktı
Görüntü bugün Türkiye'de kaydedildi! 2 kardeşin polise saldırdığı anlar kamerada
Görüntü bugün Türkiye'de kaydedildi! 2 kardeşin polise saldırdığı anlar kamerada
Gizemli kayboluşun sırrı çözüldü! Kim'e ihanet edenleri kötü günler bekliyor
Gizemli kayboluşun sırrı çözüldü! Kim'e ihanet edenleri kötü günler bekliyor
65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların dışarı çıkacağı gün ve tarihler belli oldu
65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların dışarı çıkacağı gün ve tarihler belli oldu
İtalya'da ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle bir günde 483 kişi hayatını kaybetti
İtalya'da ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle bir günde 483 kişi hayatını kaybetti
Kılıçdaroğlu'nu bir kavanoz mermi ile tehdit eden şüpheli serbest bırakıldı
Kılıçdaroğlu'nu bir kavanoz mermi ile tehdit eden şüpheli serbest bırakıldı
Özcan Deniz eski eşi Feyza Aktan ile yeniden evleniyor
Özcan Deniz eski eşi Feyza Aktan ile yeniden evleniyor
Galatasaray'dan Falcao'yu transfer etmek isteyen River Plate'in yöneticisi Francescoli: Transfer zor ancak oyuncuya bağlı
Galatasaray'dan Falcao'yu transfer etmek isteyen River Plate'in yöneticisi Francescoli: Transfer zor ancak...
Adalet Bakanlığı, sosyal medyada dolaşan 'Avukatlık Kanun Taslağı'yla ilgili açıklama yaptı
Adalet Bakanlığı, sosyal medyada dolaşan "Avukatlık Kanun Taslağı"yla ilgili açıklama yaptı
Brezilyalı futbolcu Neymar, engelli Suriyeli çocuğa teşekkür mesajı yolladı
Brezilyalı futbolcu Neymar, engelli Suriyeli çocuğa teşekkür mesajı yolladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs aşısı açıklaması: Tüm insanlığın ortak malı olmalı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs aşısı açıklaması: Tüm insanlığın ortak malı olmalı
Yasağa rağmen sokağa çıkan genç, tanınmamak için maskeyle gezdi
Yasağa rağmen sokağa çıkan genç, tanınmamak için maskeyle gezdi
Babel'den emeklilik sinyali: Galatasaray'la sözleşmem bitince futbolu bırakabilirim
Babel'den emeklilik sinyali: Galatasaray'la sözleşmem bitince futbolu bırakabilirim
Kameraman Esat Aydın Balım evinde ölü bulundu
Kameraman Esat Aydın Balım evinde ölü bulundu
Fenerbahçe'de 45 gün sonra saha çalışmaları başladı
Fenerbahçe'de 45 gün sonra saha çalışmaları başladı
Dün koronavirüsten 47 kişinin hayatını kaybettiği İran'da bugünkü can kaybı 74 oldu
Dün koronavirüsten 47 kişinin hayatını kaybettiği İran'da bugünkü can kaybı 74 oldu
Dünya Sağlık Örgütü'nden dikkat çeken aşı açıklaması: Asıl sorun bulmak değil, dağıtmak
Dünya Sağlık Örgütü'nden dikkat çeken aşı açıklaması: Asıl sorun bulmak değil, dağıtmak
10-15 kişilik mahalleli, 12 gündür 2 koyun ve bir kuzunun peşinde!
10-15 kişilik mahalleli, 12 gündür 2 koyun ve bir kuzunun peşinde!
Adana'da yasağa rağmen kumar oynarken yakalanan kadınlar: Gün yapıyorduk
Adana'da yasağa rağmen kumar oynarken yakalanan kadınlar: Gün yapıyorduk
Haftanın ilk gününde yükselişini sürdüren gram altın, 386 liradan işlem görüyor
Haftanın ilk gününde yükselişini sürdüren gram altın, 386 liradan işlem görüyor
TFF'nin Sağlık Bakanı ve Bilim Kurulu ile 5 Mayıs'ta yapacağı toplantı sonrası, Türk futbolunun kaderi şekillenecek
TFF'nin Sağlık Bakanı ve Bilim Kurulu ile 5 Mayıs'ta yapacağı toplantı sonrası, Türk futbolunun kaderi...
Son Dakika: 31 şehirde uygulanan 3 günlük sokağa çıkma yasağı sona erdi
Son Dakika: 31 şehirde uygulanan 3 günlük sokağa çıkma yasağı sona erdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Ömer Çelik Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Demet Akalın Burak Özçivit
Spor Neymar Can Bartu Burak Yılmaz Ahmet Ağaoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kadın Mayıs Kabine Antalya
Şu an buradasınız: 1 buçuk yaşındaki çocuk ile yavru köpeğin dostluğu yürekleri ısıttı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.5.2020 21:54:35. #1.15#
title