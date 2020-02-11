"1 Başka Tiyatro" grubu sosyal sorumluluk için sahne alıyor

11.02.2020 10:42 | Son Güncelleme: 11.02.2020 10:48

Bursa'da gönüllülerin bir araya gelerek oluşturduğu "1 Başka Tiyatro" adlı grup, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında oyunlarını sergiliyor.

Çeşitli iş kollarında çalışan ve iş dışında faaliyetlerini sürdüren tiyatro grubu, sahnelediklerini oyunlarla lösemili bir çocuğun hayatına dokunabiliyor, farklı derneklerin öğrenci burslarına katlı sağlayabiliyor ya da bir köy okulunun yenilenmesine yardımcı olabiliyor.

Bu sezon 16 kez yardım amaçlı sahneye çıkacak grup ilk oyununu 18 Şubat'ta Nazım Hikmet Kültürevi'nde saat 20.00'de sahneye koyacak. Grup üyeleri, Musahibzade Celal'in yazdığı, yönetmenliğini Serkan Çetinkaya'nın yaptığı "İstanbul'un Efendisi" oyununun tüm gelirini Bursa Lösemili Çocuklara Yardım Derneğine (LÖDER) bağışlayacak.

Grup, sezon boyunca Türk Anneler Derneği Bursa Şubesi, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Darüşşafaka, Türk Eğitim Vakfı, Spastik Engelliler Derneği, Lions, Rotary ve Uludağ Koleji için de sahneye çıkacak.

LÖDER Yönetim Kurulu üyesi ve oyunun yönetmen yardımcısı Özgür İde Acarbabacan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 4 sezondur daha fazla insana yardım edebilmek için sahne aldıklarını söyledi.

Acarbabacan, sanatla yardım yapmanın ayrıcalığını yaşadıkları için mutluluk duyduklarını belirterek, "İki yıldır yönetmenliğimizi yapan Serkan Çetinkaya sayesinde oyunlarımıza gelen sanatseverler hem keyifli bir oyun izleyip, hem de yüzlerce kişiye yardım etmiş oluyorlar." dedi.

Ekip üyelerinden oyunun kostümlerini de tasarlayan Elif Epiri de masal tadında farklı bir yorum getirdikleri klasik esere, Bursalı sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiğini anlattı.

Epiri, oyuncu kadrosunun gerçek mesleklerinin yanında büyük bir fedakarlıkla yoğun bir prova süreci geçirdiğini vurguladı.

Kaynak: AA