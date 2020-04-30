1 aydır yoğun bakımda olan kadın koronavirüsü yendi
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1 aydır yoğun bakımda olan kadın koronavirüsü yendi

1 aydır yoğun bakımda olan kadın koronavirüsü yendi
30.04.2020 16:54 | Son Güncelleme: 30.04.2020 16:55

1 aydır yoğun bakımda olan kadın koronavirüsü yendiDÜZCE Atatürk Devlet Hastanesi'nde koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören 67 yaşındaki kadın, 1 aydır devam eden tedavisinin ardından sağlık çalışanlarının alkışlarıyla servise alındı.

1 aydır yoğun bakımda olan kadın koronavirüsü yendi

DÜZCE Atatürk Devlet Hastanesi'nde koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören 67 yaşındaki kadın, 1 aydır devam eden tedavisinin ardından sağlık çalışanlarının alkışlarıyla servise alındı.

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne 30 Mart tarihinde üşüme ve yüksek ateş şikayeti ile başvuran 67 yaşındaki kadının koronavirüs testi pozitif çıktı. Hastalık kısa sürede yaşlı kadının ciğerlerini de sarınca yoğun bakım tedavisi başladı. 30 Mart tarihinde yoğun bakıma alınan kadın 22 gün solunum cihazına bağlı olarak hayata tutundu. Son 1 haftadır da yoğun bakım tedavisi devam eden yaşlı kadın koronavirüsü yenerek sağlık çalışanlarının alkışları arasında servise alındı. Yaşlı kadının önümüzdeki günlerde taburcu edileceği öğrenildi.

1 aydır yoğun bakımda olan kadın koronavirüsü yendi

Kaynak: DHA

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