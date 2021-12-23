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1 aydır kayıp adamın cansız bedenine ulaşıldı

1 aydır kayıp adamın cansız bedenine ulaşıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak'ta 1 aydır kayıp olan yaşlı adamın cansız bedeni ormanda bulundu.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ta 1 aydır kayıp olan yaşlı adamın cansız bedeni ormanda bulundu.

Devrek ilçesine bağlı Oğuzhan köyü nüfusuna kayıtlı olan 85 yaşındaki Şaban Darıcı'dan geçen 23 Kasım'dan bu yana haber alınamadı. Ailesinin kayıp ihbarı üzerine her yerde aranan ancak bulunamayan Darıcı'nın arama çalışmaları bir aylık süreçte devam etti. Aramalar neticesinde jandarma, polis ve AFAD ekipleri tarafından yaşlı adamın cansız bedenine ulaşıldı.

Ormanlık alanda bulunan Şaban Darıcı'nın Cansız bedeni Cumhuriyet Savcılığının incelemesi sonrası otopsi işlemleri için Devrek Devlet Hastanesine kaldırıldı. - ZONGULDAK

1 aydır kayıp adamın cansız bedenine ulaşıldı

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