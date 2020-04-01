1 ayda satacağı kolonyayı 2 günde sattı, raflar boş kaldı 1 ayda satacağı kolonyayı 2 günde sattı, raflar boş kaldı Türkiye'de Korona virüs vakalarının ortaya çıkmasıyla 1 ayda satacağı ürünü 2 gün içerisinde satan kolonya imalatçısının rafları ham madde fiyatları artınca boş kaldı.

1 ayda satacağı kolonyayı 2 günde sattı, raflar boş kaldı

SİVAS - Türkiye'de Korona virüs vakalarının ortaya çıkmasıyla 1 ayda satacağı ürünü 2 gün içerisinde satan kolonya imalatçısının rafları ham madde fiyatları artınca boş kaldı.

Korona virüs vakalarının ortaya çıkmasıyla vatandaşların yoğun rağbet gösterdiği kolonya da satışlar patlamıştı. Sivas'ta kolonya imalatçılığı ve toptan satışı yapan bir işletme, 1 ayda satacağı ürünü 2 gün içerisinde sattı. İşletme 2 aylık stoğunu 10 gün içerisinde bitirince işletmede raflar boş kaldı. Kolonya üretiminde ham madde bulmakta sorun yaşadıklarını belirten işletme sahibi Reşat Ateş, müşterilerinin yoğun isteği üzerine yüksek fiyattan ham madde alarak üretimi sürdürmeyi amaçladığını söyledi.

"Satışlarda patlama oldu, raflarımızda ürün kalmadı"

Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri üzerine kolonya satışlarında patlamalar olduğunu belirten işletmeci Reşat Ateş, "Ben uzun zamandır böyle bir ortam görmemiştim. Kolonya satışlarında böyle bir talep olmadı. Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri üzerine halkımız birazda bilinçlendi. Şuan insanların ellerini dezenfekte etmek için en fazla kullandığı ürün saf limon kolonyası. Satışlarda patlama oldu, raflarımızda ürün kalmadı. Ham madde sıkıntısı çekiyoruz. Ham madde bulamıyoruz, karaborsa oluşmuş durumda. Normal zamanlarda 1 buçuk Dolara aldığımız ürün 3-4 Dolar seviyesine çıktı. Elimizdeki stokları almak için Türkiye'nin her bölgesinden yüzlerce firma bizdeki perakende satışının çok daha üstünde fiyat teklif ederek almak istedi. Yalnız biz Sivas için bu ürünleri sakladığımız için kabul etmedik. Yapacağımız ürünleri de kendi müşterilerimize yetiştirmeye çalışıyoruz "dedi.

"Ham madde bulmakta zorlanıyoruz"

Kolonya satışlarının patlaması üzerine ham madde bulmakta zorlandıklarını belirten Ateş, "Bir ayda satacağımız ürünü 2 günde sattık. Stoklarımız 10 gün içerisinde eridi. Müşterilerimiz soruyor, bizde yetiştirmeye çalışıyoruz. 8-10 Nisan arası biraz ürünümüz çıkacak. Yaklaşık 1 buçuk ton kadar satışımız oldu. Şuanda normal fiyatlarda ham madde bulmakta zorlanıyoruz. Bir hafta içerisinde ürünlerimiz komple bitti. 2 ayda satamayacağımız ürünü 10 gün içerisinde sattık"dedi.

Kaynak: İHA