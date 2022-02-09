1 AYDA 4'ÜNCÜ KEZ MAHALLENİN TELEFON VE İNTERNET KABLOLARI ÇALINDI

VAN (DHA) - IĞDIR merkez 14 Kasım Mahallesindeki telefon ve internet kabloları 1 ayda 4'üncü kez çalındı. Yakalarında kurum amblemiyle gündüz saatlerinde kablolarının çalındığını söyleyen muhtar Mecit Yaray, özellikle öğrencileri mağdur eden kablo hırsızlığının önüne geçilmesini istedi.

Merkez 14 Kasım Mahallesi'nde 1 ayda 4 kez telefon ve internet kabloları çalındı. Yakalarında kurum amblemiyle mahalleye gelen şahıslar, 'Van'dan geldik, ihaleyi biz aldık' diyerek telefon ve internet kablolarını çaldı. Son bir ayda mahallenin değişik sokaklarında meydana gelen 3 hırsızlık olayı aydınlatılmadan 2 gün önce gece 730'uncu sokaktaki yaklaşık 450 metre uzunluğundaki kablo, direklerden kesilerek götürüldü. 4 hırsızlık olayında toplam bin 200 metre kablo çalınan mahalle sakinleri, kendilerini internetsiz bırakan, iletişimlerini kesen hırsızlık olaylarının önlenmesini istedi.

14 Kasım Mahalle Muhtarı Mecit Yaray, 14 bin nüfuslu semtlerinde hırsızlık olaylarının kendilerini bıktırdığını söyledi. 1 ayda mahallelerinde 4'üncü kez kabloların çalındığını ifade eden muhtar Mecit Yaray, 14 bin nüfuslu mahallemizde 4'üncü kez telefon kabloları çalındı. 20 gün önce sanayi yolunda gündüz gözüyle yakalarında kurum amblemi olan kişiler, direklerdeki kabloları sökmüşler. Bunu gören vatandaşlar sorunca, 'Van'dan geliyoruz, ihaleyi yeni aldık. Eski kabloları söküp yenilerini döşeyeceğiz' demişler. Bir süre kabloları söken şahıslara vatandaşlar bir süre sonra engel olarak izin vermemişler, onlar da bırakıp gitmiş. Mahalledeki sokaklarımızda gece 2 ayrı hırsızlık olayı da yaşandı. Son olarak 2 gün önce 730'uncu sokakta yaklaşık 400-450 metre uzunluğundaki kabloları çalmışlar. Hırsızlık yüzünden mahallenin iletişimi engelleniyor. Özellikle çocuklarımız mağdur oluyor. Biz mahalle halkı olarak mağdur durumdayız. Evlerimizde internet yok. Sayın valimiz ve emniyet müdürümüz bu işe el atsınlar. İlgili kuruma da söyledik ama şu ana kadar sesimizi duyan olmadı dedi.

Bu arada hırsızların keseret götürdüğü kabloların yerine yenisinin çekimine başlandı.