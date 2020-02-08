1 ayda 4 eve giren hırsız yakalandı
Haberler » 3. Sayfa » 1 ayda 4 eve giren hırsız yakalandı - Haberler

1 ayda 4 eve giren hırsız yakalandı

Kayseri'de 1 ay içerisinde 4 evden hırsızlık yaptığı belirlenen şahıs polis ekiplerince yakalandı.

08.02.2020 17:40 | Son Güncelleme: 08.02.2020 17:40
1 ayda 4 eve giren hırsız yakalandı

'de 1 ay içerisinde 4 evden hırsızlık yaptığı belirlenen şahıs ekiplerince yakalandı.


Edinilen bilgiye göre son 1 ay içerisinde Germir Mahallesi'nde meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili İl Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğnce çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda ekipler, 4 evde meydana gelen hırsızlık olayların şüphelisi H.Y.'yi (25) tespit etti. Yapılan operasyonla H.Y. gözaltına alınırken çalınan bazı eşyalar ise bulunarak sahiplerine teslim edildi.


H.Y., işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler