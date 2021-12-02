1 AY İNŞAAT İŞÇİSİ GİBİ ÇALIŞAN POLİS, CİNAYET ŞÜPHELİSİNİ YAKALADI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

1 AY İNŞAAT İŞÇİSİ GİBİ ÇALIŞAN POLİS, CİNAYET ŞÜPHELİSİNİ YAKALADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'nın Manavgat ilçesinde polis, cinayet şüphesiyle aranan kişinin kimliğini netleştirmek için 1 ay inşaat işçisi olarak çalıştı.

MANAVGAT, ANTALYA (DHA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde polis, cinayet şüphesiyle aranan kişinin kimliğini netleştirmek için 1 ay inşaat işçisi olarak çalıştı. Takip ettikleri kişinin cinayet şüphelisi Tufan Gökoğlu olduğunu belirleyen polis, Gökoğlu'nu gözaltına aldı. Hakkında uyuşturucu madde ticareti ve ruhsatsız silah bulundurmak suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan Gökoğlu tutuklandı.

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 2009 yılında Adana'da işlenen bir cinayetin şüphelisi olarak aranan Tufan Gökoğlu'nun, Side mahallesinde saklandığı ihbarı üzerine araştırma başlattı. Şüphelinin oturduğu siteyi belirleyen polis ekipleri, sitedeki bazı dairelerde gerçekleşktirilen tadilatta inşaat işçisi gibi çalıştı. Polis, takip ettikleri kişinin Tufan Gökoğlu olduğunu kesinleştirmek için yaklaşık 1 ay inşaat işçiliği yaptı. Araştırmayı tamamlayan polis ekipleri, Tufan Gökoğlu'nu spordan döndüğü sırada kaldığı daireye giderken yakaladı. Hakkında uyuşturucu madde ticareti ve ruhsatsız silah bulundurmak suçlarından da kesinleşmiş hapis cezası bulunan Tufan Gökoğlu, gözaltına alındı. Tufan Gökoğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.

Son dakika... EKİN'İN CİNAYET ŞÜPHELİSİNDEN 'BÖREKLİ, SİLAHLI' İNTİHAR SAVUNMASI

Son dakika... EKİN'İN CİNAYET ŞÜPHELİSİNDEN 'BÖREKLİ, SİLAHLI' İNTİHAR SAVUNMASI

 Son dakika gündem: Babasını öldürüp, annesini yaralayan şizofreni hastasına müebbet

Son dakika gündem: Babasını öldürüp, annesini yaralayan şizofreni hastasına müebbet

 Polis intiharlarının arttığını yalanlayan EGM, yeni uygulamayı duyurdu: Her sene psikolojik değerlendirme yapılacak

Polis intiharlarının arttığını yalanlayan EGM, yeni uygulamayı duyurdu: Her sene psikolojik değerlendirme yapılacak

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title