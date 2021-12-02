1 AY İNŞAAT İŞÇİSİ GİBİ ÇALIŞAN POLİS, CİNAYET ŞÜPHELİSİNİ YAKALADI

MANAVGAT, ANTALYA (DHA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde polis, cinayet şüphesiyle aranan kişinin kimliğini netleştirmek için 1 ay inşaat işçisi olarak çalıştı. Takip ettikleri kişinin cinayet şüphelisi Tufan Gökoğlu olduğunu belirleyen polis, Gökoğlu'nu gözaltına aldı. Hakkında uyuşturucu madde ticareti ve ruhsatsız silah bulundurmak suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan Gökoğlu tutuklandı.

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 2009 yılında Adana'da işlenen bir cinayetin şüphelisi olarak aranan Tufan Gökoğlu'nun, Side mahallesinde saklandığı ihbarı üzerine araştırma başlattı. Şüphelinin oturduğu siteyi belirleyen polis ekipleri, sitedeki bazı dairelerde gerçekleşktirilen tadilatta inşaat işçisi gibi çalıştı. Polis, takip ettikleri kişinin Tufan Gökoğlu olduğunu kesinleştirmek için yaklaşık 1 ay inşaat işçiliği yaptı. Araştırmayı tamamlayan polis ekipleri, Tufan Gökoğlu'nu spordan döndüğü sırada kaldığı daireye giderken yakaladı. Hakkında uyuşturucu madde ticareti ve ruhsatsız silah bulundurmak suçlarından da kesinleşmiş hapis cezası bulunan Tufan Gökoğlu, gözaltına alındı. Tufan Gökoğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.

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