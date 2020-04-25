1 askerimiz şehit oldu,12 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı: "Irak kuzeyi Haftanin bölgesindeki üs bölgemize teröristlerce yapılan taciz ateşi sonucu 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 3 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır.
25.04.2020 12:30 | Son Güncelleme: 25.04.2020 12:30
Milli Savunma Bakanlığı: "Irak kuzeyi Haftanin bölgesindeki üs bölgemize teröristlerce yapılan taciz ateşi sonucu 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 3 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Bölgede 12 PKK'lı terörist etkisiz hale getirilmiştir."
(İHA)
Kaynak: İHA