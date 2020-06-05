1 asır sonra Maraş Kalesi'nde Cuma namazı
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1 asır sonra Maraş Kalesi'nde Cuma namazı

1 asır sonra Maraş Kalesi'nde Cuma namazı Restorasyon ve çevre düzenlenmesi tamamlanan, 'Tarihi Maraş Kalesi'nde 100 yıl aradan sonra Cuma namazı kılındı Kahramanmaraş'ta restorasyon ve çevre düzenlenmesi tamamlanan, 'Tarihi Maraş Kalesi'nde 100 yıl aradan sonra Cuma namazı kılındı.

05.06.2020 22:08 | Son Güncelleme: 05.06.2020 22:13

1 asır sonra Maraş Kalesi'nde Cuma namazı

Restorasyon ve çevre düzenlenmesi tamamlanan, 'Tarihi Maraş Kalesi'nde 100 yıl aradan sonra Cuma namazı kılındı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta restorasyon ve çevre düzenlenmesi tamamlanan, 'Tarihi Maraş Kalesi'nde 100 yıl aradan sonra Cuma namazı kılındı.

Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen programda, kaledeki Türk bayrağı göndere çekildikten sonra İstiklal Marşı okundu. Yapılan dualar ve okunan Kur'an-ı Kerim sonrası kale bahçesinde Cuma namazı sosyal mesafe kuralına uyularak eda edildi.

Sosyal mesafe kuralına uygun olarak kılınan Cuma namazı öncesi Kızılay tarafından maske dağıtıldı. Namaz sonrası cemaate etli pilav ikram edildi.

Cuma namazı öncesi düzenlenen programda konuşan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, "Kalemize yeniden kavuşuyoruz. Tam olarak yapılış tarihi bilinmemekle birlikte 3 bin yıllık geçmişi olan Maraş kalemiz, tarihte birçok medeniyete ev sahipliği ve bir çok tarihi olaya da şahitlik yapmıştır" diye konuştu.

Tarihin en anlamlı Cuma namazının 100 yıl önce Maraş kalesinde eda edildiğini söyleyen Başkan Güngör, "İslam'ın gözbebeği olan Maraş, Anadolu'nun gözbebeği olmuştur. 100 yıl önce tarihi iz milletimiz için son derece önemlidir. Diriliş ruhumuzun bize verdiği bir ruh ile burada bugün Cuma namazını eda ediyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından programa katılanlar restorasyonu yapılan kaleyi gezme fırsatı bulurken kalede, 6 -7 Haziran Cumartesi ve Pazar günleri saat 14.00'te, Türk Halk Müziği konseri ve Abdal Halil Ağa'nın torunlarından oluşan ekip tarafından davul gösterisi düzenlenecek.

Sosyal mesafe kuralına uygun olarak kılınan Cuma namazı öncesi Kızılay tarafından maske dağıtıldı. Namaz sonrası cemaate etli pilav ikram edildi.

1 asır sonra Maraş Kalesi'nde Cuma namazı

Kaynak: İHA

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