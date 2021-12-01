1 Aralık'ta MasterChef 'te hangi ülke yemeği yapıldı? 1 Aralık MasterChef izle!
TV8 ekranlarının sevilen lezzet yarışması MasterChef 2021 tüm hızıyla devam ediyor. Her akşam birbirinden güzel ve lezzetli yemeklerin yapıldığı MasterChef'te bu akşam bir sürpriz yaşandı. 1 Aralık'ta MasterChef 'te hangi ülke yemeği yapıldı? 1 Aralık MasterChef izle!
Bu akşam 125. bölümüyle ekranlara gelen Masterchef'te Kuzey Kıbrıs yemekleri yapılacak. Menülerin açıklanmasıyla izleyiciler yemek tariflerini merak etti.
MASTERCHEF'TE KIBRIS MUTFAĞI YEMEKLERİ YAPILDI
Yarışmacılardan 1 saat içerisinde bu menüleri yapmaları istendi;
Humus çorbası
Piroho
Mücendra Pilavı
Şeftali Kebabı
Gullurikya
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