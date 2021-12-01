1 Aralık Merkez Bankası doğrudan döviz müdahalesine ilişkin basın duyurusu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

1 Aralık Merkez Bankası doğrudan döviz müdahalesine ilişkin basın duyurusu

Haberler.com - Haberler | Gündem
1 Aralık Merkez Bankası doğrudan döviz müdahalesine ilişkin basın duyurusu

Merkez Bankası 1 Aralık Salı günü Doğrudan Döviz Müdahalesine İlişkin Basın Duyurusu yayınladı. İşte, doğrudan döviz müdahalesine ilişkin basın duyurusu tam metni!

Merkez Bankası"Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir. " ifadeleriyle doğrudan döviz müdahalesine ilişkin basın duyurusu yayınladı.

DOĞRUDAN DÖVİZ MÜDAHALESİNE İLİŞKİN BASIN DUYURUSU

1 Aralık Merkez Bankası doğrudan döviz müdahalesine ilişkin basın duyurusu

Euro kuru ne kadar? Euro kaç TL? Euro alış ve satış fiyatları için tıklayın.
Dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar alış ve satış fiyatları için tıklayın.
Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

Son dakika: Merkez Bankası'ndan döviz kurundaki aşırı oynaklık sonrası piyasaya müdahale

Son dakika: Merkez Bankası'ndan döviz kurundaki aşırı oynaklık sonrası piyasaya müdahale

 Merkez Bankası, 128 milyar doların nereye gittiğini açıkladı: Reel sektör, finans kesimi ve kamu kurumlarının ihtiyaçları karşılandı

Merkez Bankası, 128 milyar doların nereye gittiğini açıkladı: Reel sektör, finans kesimi ve kamu kurumlarının ihtiyaçları karşılandı

 Merkez Bankası Piyasalar Genel Müdürü Doruk Küçüksaraç, görevinden ayrıldı

Merkez Bankası Piyasalar Genel Müdürü Doruk Küçüksaraç, görevinden ayrıldı

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title