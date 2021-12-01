1 Aralık Merkez Bankası doğrudan döviz müdahalesine ilişkin basın duyurusu
Merkez Bankası 1 Aralık Salı günü Doğrudan Döviz Müdahalesine İlişkin Basın Duyurusu yayınladı. İşte, doğrudan döviz müdahalesine ilişkin basın duyurusu tam metni!
Merkez Bankası"Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir. " ifadeleriyle doğrudan döviz müdahalesine ilişkin basın duyurusu yayınladı.
DOĞRUDAN DÖVİZ MÜDAHALESİNE İLİŞKİN BASIN DUYURUSU
Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sonrası sizce #AsgariÜcret ne kadar olmalı? #AsgariÜcretTespitKomisyonu— Haberler (@Haberler) November 30, 2021
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