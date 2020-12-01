1 Aralık Masterchef ödül oyununu kim kazandı? 25.000 TL ödül oyununu kazanan isim kim oldu? Özgül mü, Eray mı? Barbaros mu?
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1 Aralık Masterchef ödül oyununu kim kazandı? 25.000 TL ödül oyununu kazanan isim kim oldu? Özgül mü, Eray mı? Barbaros mu?

01.12.2020 22:34 | Son Güncelleme: 01.12.2020 22:38
1 Aralık Masterchef ödül oyununu kim kazandı? 25.000 TL ödül oyununu kazanan isim kim oldu? Özgül mü, Eray mı? Barbaros mu?

1 Aralık Masterchef'te 25 bin liralık büyük ödül sahibini bulacak. Kırmızı takım ile mavi takım yarışında kazanan mavi takım oldu ve büyük ödüle bir adım daha yaklaştılar. Mavi takım ve kırmızı takımın birlikte yarıştığı ödül oyununu kim kazandı?

1 Aralık tarihinde Masterchef'te büyük ödül yarışı var! Yarışta kazanan isim 25.000 TL'lik ödülün sahibi oluyor. Peki, bu akşam Masterchef'te neler oldu?

1 ARALIK MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Masterchef'te bu akşam büyük ödül heyecanı yaşandı ve bir kişi daha 25 bin liralık ödülün sahibi oldu. Kazanan isim kim oldu?

1 Aralık Masterchef ödül oyunu kazananı ve 25.000 TL'nin sahibi olan isim: Son 3 isim Eray, Barbaros ve Özgül oldu.

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MASTERCHEF CİĞER TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Ciğer için:

600 gram ciğer

1 çay bardağı un(bulamak için)

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karbonat

1 su bardağı sıvı yağ

1,5 çay kaşığı toz kırmızı biber

1 çay kaşığı toz kişniş

2 adet patates(küp doğranmış)

2 su bardağı sıvı yağ(patatesi kızartmak için)

Sumaklı soğan için:

1 adet kırmızı soğan(piyazlık doğranmış)

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı sumak

1/2 demet doğranmış maydanoz

Arnavut Ciğeri Tarifi Nasıl Yapılır?

Üzerinde bulunan zarı ayıkladığınız kuzu ciğerini, kuşbaşı büyüklüğünde kesin. Derin bir süzgece aldığınız doğranmış kuzu ciğerlerini kanının süzülmesi için bekletin.

Kanını süzdürdüğünüz ciğerleri karbonat ve tuz eklediğiniz una bulayın. Ciğerlerin üzerindeki fazla unu almak için tekrar süzgeçten geçirin.

Ciğerleri tavadaki ısınmış yağın içerisine koyun. Ciğerler pişmeye başladığında kırmızı toz biber ve toz kişniş ekleyin.

Ayrı bir tavada kızdırdığınız yağda küp küp doğradığınız patatesleri kızartın.

Pişen ciğerlerin fazla yağını süzdürerek bir tabağa aktarın.

Patatesler de altın sarısı rengini alınca süzgeç yardımıyla yağını süzerek ocaktan alın. Altına bir peçete koyarak fazla yağından arındırın.

Piyazlık doğradığınız kırmızı soğanları, 1 çay kaşığı tuz ile ovarak öldürün.

Üzerine sumak ve doğranmış maydanozu da ekledikten sonra güzelce karıştırın. Kızarttığınız ciğerleri küp patatesleri ve hazırladığınız sumaklı soğanı bir kapta birleştirerek iyice harmanlayın ve servis edeceğiniz tabağa alıp, sevdiklerinizle afiyetle tüketin!

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