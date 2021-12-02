1 Aralık MasterChef dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? Eleme potasına kimler gitti? 1 Aralık Masterchef'te neler yaşandı?
MasterChef Türkiye 2021 çarşamba akşamı yeni bölümde haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Yarışmacılar Kıbrıs yemeklerini yaptılar. 1 Aralık eleme potasına kim gitti? Masterchef dokunulmazlığı kim, hangi takım kazandı? sizler için derledik.
Masterchef yarışmasında, haftanın ikinci takım oyunu oldukça heyecanlı geçti. Kırmızı ve mavi takım Kıbrıs yemekleri yaptılar. Bireysel dokunulmazlık oyununda Hasan, Sergen ve Araz yarıştı. Peki, 1 Aralık eleme potasına kim gitti? MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Dokunulmazlık oyununu hangi takım azandı?1 Aralık MasterChef'te neler yaşandı? detaylar haberimizde.
1 Aralık Çarşamba akşamı yeni bölümüyle ekranlara gelen yarışmada Dokunulmazlık oyununu kazanan Kırmızı Takım oldu.
Çarşamba akşamı yeni bölümüyle ve ikinci takım oyunu ile ekrana gelen MasterChef'te bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan isim ve eleme potasına giden adaylar da belli oldu. Bireysel dokunulmazlık oyununda Hasan, Sergen ve Araz yarıştı. Bireysel dokunulmazlık oyununu Sergen kazandı.
Eleme potasına giden isimler Hasan ve Araz oldu.
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