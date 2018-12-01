1 Aralık Dünya Aıds Günü

Mardin İl Sağlık Müdürlüğü, 1 Aralık "Dünya AIDS Günü" dolayısıyla etkinlikler düzenledi.

Hastalıkla ilgili farkındalık oluşturmak için Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığına bağlı Bulaşıcı Hastalıklar, Tüberküloz ve Aşı Programları Birimi ile Artuklu İlçe Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle kenttin farklı noktalarında stant açıldı.

Stantta, AIDS'in nedeni, teşhisi ve tedavisi konusunda vatandaşlar bilgilendirildi.

Etkinlikler kapsamında Atatürk Kültür Merkezi'nde 800 üniversite öğrencisine de AIDS'nin buluşma yolları, AIDS'ten korunma yolları ve tedavisi ile ilgili eğitim verildi.