1 Aralık 2020 sokağa çıkma yasağı var mı? 1 Aralık 2020 sokağa çıkma saatleri neler?
30.11.2020 21:37 | Son Güncelleme: 30.11.2020 21:41
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 30 Kasım tarihinde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası yeni yasaklar belirtildi. 1 Aralık 2020 sokağa çıkma yasağı var mı? 1 Aralık yasak saatleri neler? 1 Aralık 2020 sokağa çıkma saatleri neler?
Cumhurbaşkanı Erdoğan sokağa çıkma kısıtlaması hakkında bilgi verdi. Buna göre Türkiye genelinde hafta içi sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak. Peki ama 1 Aralık 2020 sokağa çıkma saatleri neler?
1 ARALIK 2020 SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?
Cumhurbaşkanı Erdoğan hafta içi uygulanacak olan sokağa çıkma yasağının kısıtlamasının sınırlamasının 1 Aralık 2020 Salı günü itibariyle başlayacağını duyurdu. Peki ama 1 Aralık 2020 sokağa çıkma saatleri neler?
1 ARALIK SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ NELER?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Her gün 21:00 - 05:00 saatleri arası genel sokağa çıkma yasağı kararı alındı.'' dedi. Yasakların kısıtlamaların tedbirlerin salı günü itibariyle başlayacağı belirtildi.
30 KASIM YENİ YASAKLAR
- Hafta içi her gün gece saat 21.00 ile sabah 05.00 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak.
- Hafta sonları cuma akşamı 21.00'den Pazartesi sabahı saat 05.00'e kadar kesintisiz devam edecek.
- Üretim, tedarik, lojistik, sağlık, tarım, orman gibi genelgede yer alacak sektörler bu kapsamın dışında tutulacak.
- Market, bakkal, kasap, manav gibi işletmeler eve paket hizmeti veren yerler belirlenecek saatler çerçevesinde hafta sonu kısıtlamasının dışındadır.
- Hafta sonları restoranlar paket servis haricinde hizmet veremeyecek.
- 65 yaş üstü ve 20 yaş altı toplu taşıma araçlarını kullanamayacak.
- Umumi Hıfzıssıhha Kurulları illerdeki taşıma hizmetlerinde salgının yayılmasına yol açan aksaklıkları gidermek için gereken tedbirleri alacak.
- Anasınıfı ve benzeri eğitim kurumların faaliyetlerine ara verilecek.
- Evlerde gün, mevlit, taziye, yılbaşı gibi etkinlikler yapılamayacak.
- Cenaze namazları yakınları dahil 30 kişiyle kılınacak, nikahlar bu sayıyı geçirmeyecek.
- Hamam, sauna, masaj salonları faaliyetlerine ara verilecek.
- Her alışveriş merkezi, semt pazarı için hıfzıssıhha kurulu sayıyı tek tek belirleyecek.
- Alışveriş merkezlerine girişlerde HES kodu uygulamasına geçilecek.
- Kalabalık caddeler ve meydanlara girecek kişi sayısı sınırlanabilecek.
- Kamu kuruluşlarının mesai saatleri 10.00 ile 16.00 arası uygulanacak.
- 50 kişiden fazla çalışan işyerlerinde, işyeri hekimin öncülüğünde, güvenlik uzmanı ve belirlenen personel tarafından salgın tedbirlerin uygulaması sıkı bir şekilde denetlenecek.