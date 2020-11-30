1 Aralık 2020 sokağa çıkma yasağı var mı? 1 Aralık 2020 sokağa çıkma saatleri neler?
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1 Aralık 2020 sokağa çıkma yasağı var mı? 1 Aralık 2020 sokağa çıkma saatleri neler?

30.11.2020 21:37 | Son Güncelleme: 30.11.2020 21:41
1 Aralık 2020 sokağa çıkma yasağı var mı? 1 Aralık 2020 sokağa çıkma saatleri neler?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 30 Kasım tarihinde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası yeni yasaklar belirtildi. 1 Aralık 2020 sokağa çıkma yasağı var mı? 1 Aralık yasak saatleri neler? 1 Aralık 2020 sokağa çıkma saatleri neler?

Cumhurbaşkanı Erdoğan sokağa çıkma kısıtlaması hakkında bilgi verdi. Buna göre Türkiye genelinde hafta içi sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak. Peki ama 1 Aralık 2020 sokağa çıkma saatleri neler?

1 ARALIK 2020 SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan hafta içi uygulanacak olan sokağa çıkma yasağının kısıtlamasının sınırlamasının 1 Aralık 2020 Salı günü itibariyle başlayacağını duyurdu. Peki ama 1 Aralık 2020 sokağa çıkma saatleri neler?

1 ARALIK SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ NELER?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Her gün 21:00 - 05:00 saatleri arası genel sokağa çıkma yasağı kararı alındı.'' dedi. Yasakların kısıtlamaların tedbirlerin salı günü itibariyle başlayacağı belirtildi.

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1 Aralık 2020 sokağa çıkma yasağı var mı? 1 Aralık 2020 sokağa çıkma saatleri neler?

30 KASIM YENİ YASAKLAR

  • Hafta içi her gün gece saat 21.00 ile sabah 05.00 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak.
  • Hafta sonları cuma akşamı 21.00'den Pazartesi sabahı saat 05.00'e kadar kesintisiz devam edecek.
  • Üretim, tedarik, lojistik, sağlık, tarım, orman gibi genelgede yer alacak sektörler bu kapsamın dışında tutulacak.
  • Market, bakkal, kasap, manav gibi işletmeler eve paket hizmeti veren yerler belirlenecek saatler çerçevesinde hafta sonu kısıtlamasının dışındadır.
  • Hafta sonları restoranlar paket servis haricinde hizmet veremeyecek.
  • 65 yaş üstü ve 20 yaş altı toplu taşıma araçlarını kullanamayacak.
  • Umumi Hıfzıssıhha Kurulları illerdeki taşıma hizmetlerinde salgının yayılmasına yol açan aksaklıkları gidermek için gereken tedbirleri alacak.
  • Anasınıfı ve benzeri eğitim kurumların faaliyetlerine ara verilecek.
  • Evlerde gün, mevlit, taziye, yılbaşı gibi etkinlikler yapılamayacak.
  • Cenaze namazları yakınları dahil 30 kişiyle kılınacak, nikahlar bu sayıyı geçirmeyecek.
  • Hamam, sauna, masaj salonları faaliyetlerine ara verilecek.
  • Her alışveriş merkezi, semt pazarı için hıfzıssıhha kurulu sayıyı tek tek belirleyecek.
  • Alışveriş merkezlerine girişlerde HES kodu uygulamasına geçilecek.
  • Kalabalık caddeler ve meydanlara girecek kişi sayısı sınırlanabilecek.
  • Kamu kuruluşlarının mesai saatleri 10.00 ile 16.00 arası uygulanacak.
  • 50 kişiden fazla çalışan işyerlerinde, işyeri hekimin öncülüğünde, güvenlik uzmanı ve belirlenen personel tarafından salgın tedbirlerin uygulaması sıkı bir şekilde denetlenecek.

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