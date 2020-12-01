1 Aralık 2020 Salı Resmi Gazete yayınlandı! Bugünün Resmi Gazete kararları neler?

1 Aralık tarihli Resmi Gazete de neler var? 1 Aralık 2020 Salı günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.