1 Aralık 2020 Salı Resmi Gazete yayınlandı! Bugünün Resmi Gazete kararları neler?
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1 Aralık 2020 Salı Resmi Gazete yayınlandı! Bugünün Resmi Gazete kararları neler?

01.12.2020 10:05 | Son Güncelleme: 01.12.2020 10:08
1 Aralık 2020 Salı Resmi Gazete yayınlandı! Bugünün Resmi Gazete kararları neler?

1 Aralık tarihli Resmi Gazete de neler var? 1 Aralık 2020 Salı günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

Resmi Gazete de bugün neler var? Önemli kararların ve ilanların yer aldığı Resmi Gazete 1 Aralık Salı yayımı araştırılıyor. Yasama ve Yargı bölümüne ilişkin kararların yanı sıra, Resmi Gazete'de Yürütme ve İdare bölümünde ise Cumhurbaşkanı Karaları ve kararnamesi bulunuyor. İşte, 1 Aralık 2020 ve 31292 sayılı Resmi Gazete...

RESMİ GAZETE'DE BUGÜN (01.12.2020)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARI

–– Yeni Koronavirüs (Covid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Yapılan Kısa Çalışma Başvuru Süresinin Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı:?3238)

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YÖNETMELİKLER

–– Bahçeşehir Üniversitesi Medeniyet Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2020/35)

–– Su Ürünleri Yetiştiriciliği Destekleme Tebliği (No: 2020/39)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 22/10/2020 Tarihli ve E: 2019/59, K: 2020/61 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 22/10/2020 Tarihli ve E: 2020/1, K: 2020/63 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 13/10/2020 Tarihli ve 2017/33904 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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