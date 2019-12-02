1 Aralık 2019 Haberleri
1 Aralık 2019 Manşet Haberleri.
02.12.2019 00:18 | Son Güncelleme: 02.12.2019 00:18
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- Son dakika: Erdoğan ile AB Komisyonu'nun yeni Başkanı arasında kritik görüşme: Türkiye'nin üyelik süreci ele alındı
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