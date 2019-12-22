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1.Amatör Kümede Futbol Ligi'nde haftanın sonuçları

Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi'nde heyecan sürüyor.

22.12.2019 16:56 | Son Güncelleme: 22.12.2019 17:01
1.Amatör Kümede Futbol Ligi'nde haftanın sonuçları

1. Amatör Küme Büyükler Ligi'nde heyecan sürüyor. 15 takımın mücadele ettiği amatör kümede yoluna kayıpsız devam eden iki takımdan Darendespor puan kaybederken, Girmanaspor ise bu haftayı da galibiyetle kapattı. B Grubu'nun lideri durumundaki Arapgirspor'un bay geçtiği haftada ikinci sıradaki Belediyespor Arguvan Belediyespor ile 2-2 berabere kaldı.


1.Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi'nin 5. haftasında oynanan maçlarda şu sonuçlar alındı :


Malatyagücü 1-4 Demirspor, Orduzuspor 1-2 Ataköyspor, Hekimhan Belediye 1-3 1966 Malatya Gençlik, Battalgazi Belediyespor 2-2 Arguvan Belediyespor


Sanayispor 1-1 Darendespor, Akçadağ Anka 0-2 Malatyaspor, Kale Gençlerbirliği 0-4 Hekimhan Girmana - MALATYA

Kaynak: İHA
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