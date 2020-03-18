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Yeşiltepe, Malatya, Spor

1. Amatör Küme Play-Off maçları bu hafta başlıyor

Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Ligi Play-Off maçları fikstürü çekildi.

18.03.2020 13:45 | Son Güncelleme: 18.03.2020 13:45
1. Amatör Küme Play-Off maçları bu hafta başlıyor

Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Ligi Play-Off maçları fikstürü çekildi. 6 takımın Bölgesel Amatör Lig için mücadele edeceği play-offun ilk hafta maçları önümüzdeki pazar oynanacak.


ASKF Malatya Şube Başkanı play-off maçları öncesi yaptığı açıklamada, katılımcı takılara başarılar dileyerek, "Bilindiği gibi 1. Amatörde normal sezon içerisinde 6 takım gruplarından play-offa kaldılar. Bütün takımlarımızı bir kez daha tevrik ederken, katılacakları play-off maçlarında başarılar diliyorum" dedi.


1. Amatör Küme Büyükler Ligi Play-Off maçları ilk hafta programı şöyle:


"Yeşiltepe 1 nolu saha saat 12.00 Hekimhan Girmana - Malatyaspor


Yeşiltepe 3 nolu saha saat 13.00 Arapgirspor - Arguvan Belediyespor


Yeşiltepe 3 nolu saha saat 15.00 Darendespor - Battalgazi Belediyespor." - MALATYA

Kaynak: İHA

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